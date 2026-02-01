Levante y Atlético se quedan secos

Levante y el Atlético de Madrid no pasaron del empate a cero en el Ciutat de València en un partido en el que apenas hubo ocasiones claras de gol y que estuvo marcado por el fuerte golpe que sufrieron en la cabeza Matías Moreno y Alexander Sorloth en la primera parte.

El Atlético dominó por completo la posesión, aunque no pudo traducirlo en más peligro ante un Levante que se sentía cómodo defendiendo y tratando de salir a la contra.

La segunda parte comenzó con otro contratiempo para el Atlético de Madrid en forma de lesión. A los cinco minutos de la reanudación, el centrocampista Pablo Barrios se tiró al césped y tuvo que ser sustituido por Koke. Además, el Levante había cambiado su cara y empezaba a generar problemas gracias a su presión alta.

El Levante quiso dar un paso más hacia adelante con la entrada de Etta Eyong, que firmó el primer disparo a portería del Levante, aunque no puso en aprietos a Jan Oblak, y en la jugada posterior Baena tuvo una oportunidad también dentro del área con un remate que sacó la defensa levantinista.

Julián Álvarez estuvo a punto de marcar en un saque de esquina con otro cabezazo que volvió a sacar Ryan a falta de 20 minutos por jugar.Precisamente el balón parado empezó a tomar protagonismo ante la falta de creación y el Levante generó su ocasión más clara con un remate de Adrián de la Fuente de cabeza que obligó a Oblak a sacar una mano salvadora.