Lección defensiva del Celta Femxa Zorka en Zamora

51 RECOLETAS ZAMORA: Ángel (6), Tainta (5), Filor (8), Sánchez (6), Resende (6) -cinco inicial- Niski (7), Pérez (7), Pouye (6), Fernández (0), Tamanes (0), Sahagun (0) y Alonso (0). 77 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (4), Cabrera (18), Boquete (3), Bermejo (6), Kelliher (16) -cinco inicial- Vizmanos (5), Vennema (5), Gea (15), Martínez (4) y Salinas (1). PARCIALES: 19-15, 9-20, 11-19 y 12-23 .

El Celta Femxa Zorka suma y sigue en su objetivo de retornar a la LF Endesa. El de ayer en Zamora no era un partido fácil, pero el resultado no pudo ser mejor, decimosexta victoria.

El equipo entrenado por Cristina Cantero entró frío al partido. La expedición viajó en el día, y el cierre de la carretera la noche anterior provocó cierto nerviosismo. Finalmente todos llegaron bien al pabellón Ángel Nieto.

Fue un primer cuarto irregular. Las viguesas no encontraban su sitio en defensa, permitiendo que las zamoranas metieran balones dentro de la zona para anotar con relativa facilidad. Un 7-2 a los tres minutos de juego significaba la máxima ventaja del cuadro local.

Las cosas no arrancaban en defensa, pero en ataque Kelliher y Cabrera 4-10 que le permitía al cuadro céltico darle la vuelta al marcador y ponerse con un punto de ventaja.

La igualdad en el marcador se mantuvo en el segundo cuarto, con un Celta Femxa Zorka que comenzaba a mejorar en defensa y el Recoletas no tenía tan fácil anotar bajo el aro.

Todo comenzó a cambiar a dos minutos para llegar al descanso. Marina Gea anota un triple que pone a las viguesas con cinco puntos de ventaja en el marcador. El entrenador zamorano no tardó en reaccionar y solicitó un tiempo muerto que no sirvió para reducir la desventaja en el marcador. El Celta Femxa Zorka llegaba al descanso con siete puntos de ventaja en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, el partido comenzó con una protagonista, la céltica Diana Cabrera, que anotó cinco puntos que, junto a otros dos de Kelliher, abrió la primera brecha en el marcador. El Celta Femxa Zorka se marchaba con quince puntos de ventaja, 28-43.

El equipo vigués era otro en defensa. La defensa cambiaba a zona, y el Recoletas se estrellaba fallando numerosos pases y forzando los tiros. El Celta tenía el partido en donde quería. Kelliher aprovechaba la debilidad local para hacer un hueco bajo el aro. Las zamoranas comenzaban a perder la confianza, mientras que las viguesas iban a más.

El Recoletas no era capaz de superar la defensa celeste. Sus puntos en el marcador llegaban únicamente desde la línea de tiros libres. De esta manera, se llegó al final del tercer cuarto con quince puntos de ventaja para el equipo vigués, 39-54. Un dato importante de lo bien que lo estaban haciendo las viguesas en defensa, era esos treinta y nueve puntos encajados, fiel reflejo de lo que estaba sucediendo sobre el parquet del pabellón Ángel Nieto de Zamora.

Los diez minutos finales arrancaron un triple de Marína Gea, que ampliaba la ventaja viguesa a los dieciocho puntos, 39-57. Faltaban nueve minutos para llegar al final y las viguesas tenían el partido controlado.

Zamora se fue desinflando poco a poco. El Celta era muy superior y no eran capaces de frenarlas, por lo que trataron de que la desventaja en el marcador no fuera excesiva. Pero no lo estaban consiguiendo, ya que las célticas llegaban a los treinta y puntos de ventaja y todo estaba visto para sentencia.

Los minutos finales pasaron sin demasiada historia. Cantero también le dio minutos a Naiara, que los aprovechó con cuatro puntos y un rebote.

Al final, veintiséis puntos de ventaja para el equipo vigués, que se mantiene en la segunda posición, empatados a puntos con el Azulmarino. Un cuadro céltico que acumula dieciséis victorias consecutivas, un récord a tener en cuenta.

Noticias relacionadas

El próximo fin de semana, visitará el pabellón de Navia el Al-Qázeres.