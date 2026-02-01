El Guardés asalta la casa del gigante

28 Super Amara Bera Bera (13+15): Nicole Wiggins (p.), Elba Álvarez (3), Eszter Ogonovszky (4), Naroa Zabala, Laura Hernández (2), Lisanne Kruijswijk, Maitane Echeverria, Ester Somaza (6), Elke Karsten, Lyndie Tchaptchet (4), Elena Amores (4), Anne Erauskin, Micaela Rodrigues (4), Giuliana Gavilán (1), Oihana Murgiondo y Elene Fresco. 30 Mecalia Atlético Guardés (12+18): Cecilia Cacheda (6), Sabina Mínguez (p.), África Sempere (3), Jazmín Mendoza (6), Blakza Hautpman (3), María Palomo (3), Rosane Serrano (1), Elena Martínez (4), Carme Castro (1), Ania Ramos (2) y Amandine Balzinc (p.) (1). Marcador cada cinco minutos: 2-2, 5-3, 5-4, 9-6, 11-8, 13-12, 14-16, 18-19, 20-19, 22-23, 25-27, 28-30.

Hay pocas formas mejores de poner fin a las dudas como la elegida ayer por el Mecalia Guardés que en manos de una Cecilia Cacheda asombrosa (pese a que estuvo varios fuera por un golpe), de la contundencia de Jazmín Mendoza y las paradas de Amandine Balzinc (16 intervenciones) tomó al asalto la pista del Bera Bera (líder hasta ayer) para superarle en la clasificación y quedarse hoy pendiente de lo que haga el Rocasa que, cinco años después, puede volver a ser el dominador de la Liga. Venían de dos derrotas consecutivas ambos equipos y fueron las gallegas las que salieron del tren de las dudas y dejaron a bordo al conjunto donostiarra que está ahora mismo lejos de su mejor versión.

El mando fue para el Bera Bera en el arranque. Trató de igualar la presión ofensiva el Mecalia para no desengancharse, aunque comenzaba a quedarse ya a remolque debido a los huecos en defensa (5-3, min. 11).

Pero apretó los dientes el Mecalia y comenzó a ser más agresivo, pero en un abrir y cerrar de ojos, el anfitrión se recompuso de la mano de su portería y de su rapidísimo contraataque para sellar un parcial 3-0 que hacía desvanecer el espejismo de remontada y obligaba a Ana Seabra a solicitar parar el tiempo (9-6, min. 20).

Los diez minutos previos al descanso, sin embargo, no escatimaron ya en tensión. El Guardés confirmó su subida de ritmo y encadenó dos aciertos importantes que demostraban que no desistía, a pesar de la fiera defensa que Wiggins seguía ofreciendo bajo palos. Aunque el Bera Bera cobraba vida y volvía a abrir distancia por momentos (11-8, min. 23), lo cierto era que las de Seabra conseguían pillarlo ahora en más errores y se encontraban mucho más dentro del partido que hasta entonces. Así lo demostraron con un parcial 2-4 previo al descanso, que dejaba el desenlace de este exigente partido todavía bien abierto (13-12, min. 30).

Nada más reanudarse el juego, Sempere firmaba el empate por fin, el primero desde hacía muchos minutos. Y comenzaba de forma brillante la segunda mitad del juego guardés, encadenando actuaciones brillantes en ataque y aprovechando cada ocasión para encajarla en la red rival. Todo ello, junto con dos paradas de una Amandine que seguía siendo fundamental, coronaba un impecable parcial 1-4 que daba ahora al Mecalia la sartén por el mango y hacía a Imanol Arias parar el tiempo esta vez (14-16, min. 34). Pero todavía quedaba mucho partido por delante.

Las idas y venidas seguían, y las de Imanol Arias repitieron la faena encadenando tres goles sin apenas contestación visitante que completaban un preocupante 5-1, al tiempo que devolvían el partido a su liderato (20-19, min. 43). Bajó el ritmo anotador hasya que reapareció Cacheda (tras ser atendida de un golpe) para acelerar el duelo y a partir de ahí el Guardés vivió sus mejores minbutos para coger unas ventaja casi letal (24-27, min. 54). El Guardés frenó al Bera Bera que perdió la esperanza y aunque llegó a ponerse a un gol en el último minuto nunca llegó a creer en el triunfo. Y así se hace historia.