El Coruxo se cuela entre los elegidos

1 CORUXO: Ruiz Díaz; Nacho Fariña (Xavi_Cidre, minuto 77), Borja, Juan_Rodríguez, Naveira (Hugo Losada, minuto 77); Carlos Alonso; Mateo, Guille Pinin (Rai, minuto 82), Hugo Rodri (Santos, minuto 70), Sola y Añón (Roque, minuto 70). 0 SALAMANCA CF UDS: Leo Mendes; Suly (Servetti, minuto 69), Murúa, Marotías, Parra; Cristeto (Mancebo,minuto 55), Lara (Abraham, minuto 77); Álex Gonpi (Miguel, minuto 55), Dani_Hernández, Aimar (Alba, minuto 55) y Javi Delgado. GOL: 1-0, minuto 13: Hugo Rodri

El Coruxo presentó ayer su candidatura para pelear al final del campeonato por el ascenso de categoría. Faltan treinta y nueve puntos por disputarse, pero la dinámica del equipo entrenado por Javi Pereira ilusiona a la parroquia.

La victoria de ayer tiene un valor muy importante. Primero porque fue ante un rival directo. Segundo porque el equipo llegaba con seis bajas, Breo, Dani Rosas, Rares, Sergio, Álex Barba y Alberto. Y, por último, porque el Coruxo jugó los veinte minutos de partido con un hombre menos por la rigurosa expulsión de Mateo Gandarillas.

Posiblemente el Coruxo sea, en estos momentos, el mejor equipo de la categoría. El equipo entrenado por Javi Pereira sigue creciendo y ayer lo demostró ante un cuadro que llegaba al campo de O Vao por delante de los vigueses en la clasificación.

Sola, del Coruxo, presiona a Marotías, del Salamanca, ayer en O Vao. | Marta G. Brea

Más de una vez se utiliza el eufemismo de tener un mal día para justificar una derrota. Ayer el Salamanca estuvo mal porque el Coruxo no lo dejó jugar. El técnico vigués tenía el partido muy bien estudiado y sabía cómo hacerle daño al conjunto charro.

Pereira colocó al equipo muy arriba, presionando a los salmantinos en la salida del balón. Estos eran incapaces de dar dos pases seguidos, ya que las recuperaciones de los vigueses fueron constantes.

La igualdad inicial se pudo romper a los ocho minutos de juego, con un disparo de David Añón que se fue alto. Cinco minutos más tarde, de nuevo Añón reclamó el protagonismo, con un balón atrás dentro del área que Hugo Rodri transformó en el único tanto del encuentro.

El Salamanca no era capaz de reaccionar ante un Coruxo bien plantado sobre el terreno de juego y sin cambiar lo más mínimo el guión del partido. Los charros no conseguían pasar de la frontal del área viguesa, con lo que Ruiz Díaz fue un mero espectador durante los primeros cuarenta y cinco minutos de partido.

El primer disparo entre los tres palos del Salamanca llegó a siete minutos para llegar al final del primer tiempo, y fue lo único que hicieron.

Tras el paso por los vestuarios, el cuadro charro le metió una marcha más a su juego, pero eso no fue suficiente como para llegar con peligro al área del Coruxo. Seguían perdiendo balones con demasiada facilidad, y en uno de ellos en la frontal, David Añón dispuso de una gran ocasión. Trató de sorprender por alto a Leo Méndez, portero salmantino, pero el esférico salió fuera por muy poco.

El Coruxo tenía el partido controlado a pesar de que el Salamanca quería jugar un poco más. Jorge García, entrenador del Salamanca, movió ficha con un triple cambio. La idea no era otra que la de refrescar el centro del campo, pero los recambios no aportaban la frescura que necesitaba el equipo para intentar meterse en el partido.

El partido dio un giro en el minuto sesenta y siete. Mateo hacía una falta en el centro del campo, y el colegiado, ante el asombro de todo el mundo, le mostró la tarjeta roja.

El Salamanca dio un paso al frente para intentar aprovechar el regalo, pero el Coruxo fue inteligente y no se echó atrás. La circunstancia descolocó a los salmantinos, que no podía arriesgar demasiado ya que las contras de los vigueses llevaban mucho peligro. Al final, tres puntos de oro que coloca al Coruxo en puestos de play off y a cinco puntos del ascenso directo. Queda un mundo, pero el equipo está colocado.