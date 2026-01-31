El Real Oviedo vuelve a ganar cuatro meses después

El Real Oviedo rompió este domingo su sequía de cuatro meses sin victorias y superó al Girona por 1-0 gracias a un gol de Ilyas Chaira y a la participación clave de su capitán Santi Cazorla.

Dos novedades en cada equipo. Mientras que en el Real Oviedo regresó Nacho Vidal al lateral derecho en detrimento de Lucas Ahijado, en el Girona, y en la misma demarcación, Arnau Martínez entró por Hugo Rincón.

Desde el principio, el Girona se hizo con el dominio del balón y el Oviedo no fue capaz de robar, acumulando los visitantes varias acciones en campo rival y obligando a David Costas a multiplicarse en la defensa del área ante un peligroso Vanat, que tuvo dos acercamientos a pase de Tsygankov primero y de Bryan Gil después. Hassan lo intentó de vez en cuando por la banda derecha, pero cuando el extremo francés del Oviedo consiguió centrar no había nadie al remate y cuando sí tenía compañeros en el área no conseguía driblar a su marcador, así que el Girona vivía cómodo.

Con el suplente Santi Cazorla siendo ovacionado cada vez que salía en el videomarcador del estadio, el Girona siguió siendo el dueño del balón y cerca del minuto 40 logró ver portería, pero el gol de Iván Martín a pase de Vanat fue anulado porque el balón había salido por la línea de fondo.

Aaron Escandell celebra la tercera victoria del Oviedo esta temporada. / EFE

Sin cambios al descanso, el Real Oviedo logró igualar el partido y el dominio del Girona descendió, algo que aprovecharon los azules para acercarse con una conducción de Hassan y poco después con la ocasión más clara del encuentro para los de Almada, pero Ilyas Chaira falló en la definición tras un buen pase de Reina.

Minuto 64 y primeros cambios del Real Oviedo, con el debut del argentino Thiago Fernández y la entrada de Santi Cazorla, que un mes después volvió a tener minutos en el Tartiere. Míchel, por su parte, apostó por un triple cambio, con Rincón, Witsel y Echeverri entrando por Arnau, Iván Martín y Bryan Gil. Y fue precisamente Santi Cazorla el que comenzó la acción del 1-0, asociándose con Javi López, permitiendo que el lateral centrase con espacio para que después Thiago Fernández, dentro del área, diese el pase de la muerte que Ilyas Chaira aprovechó para batir a Ter Stegen.

Aarón Escandell ejerció una vez más de salvador, sacando una gran mano en una falta lateral de Tsygankov, no hubo tiempo para más y el Real Oviedo volvió a ganar tras 14 jornadas sin conseguirlo.

Ficha técnica

1 - Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal (Lucas, m. 70), Costas, Carmo, Javi López; Sibo (Fonseca, m. 70), Colombatto (Dendoncker, m. 87); Hassan (Thiago Fernández, m. 64), Reina (Cazorla, m. 64), Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

0 - Girona: Ter Stegen; Arnau (Rincón, m. 69), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán (Stuani, m. 79), Iván Martín (Witsel, m. 69); Tsygankov, Lemar, Bryan Gil (Echeverri, m. 69); y Vanat.

Gol: 1-0, m.74: Ilyas Chaira.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (comité castellano-manchego). Amonestó al local Carmo (m.39) y al visitante Tsygankov (m.80).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere ante 25.085 espectadores.