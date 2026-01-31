De la Puente sufre el empuje de Oda

No pudo ser. Martín de la Puente tendrá que continuar al menos hasta París la búsqueda de su primer torneo grande en indivuales (tiene dos en la categoría de dobles). El tenista vigués cayó en la final de tenis en silla del Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada, ante el japonés Tokito Oda, actual número uno del mundo (3-6, 6-2, 6-2) en un gran partido pero donde se vio superado por el empuje del japonés que subió el nivel de forma considerable después del primer parcial.

El gallego, tercer favorito en Melbourne y actual número tres del ranking mundial, se adelantó 3-0 en la manga inaugural, y aunque Oda le devolvió la rotura en el quinto juego, respondió con un nuevo ‘break’ con el que se llevó el primer parcial de su primera final en Melbourne Park.

Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse a partir del segundo set. El tenista vigués, primer español en disputar una final individual de ‘Grand Slam’ en silla en Wimbledon 2024, salió perjudicado del intercambio de roturas del comienzo de la manga, y el nipón acabó empatando el duelo con un quiebre final.

Set definitivo

Ambos defendieron sus servicios en el inicio del set definitivo, pero Oda enlazó tres juegos ganados para aproximarse a la victoria (5-1). De la Puente se resistió con un ‘contrabreak’, anulando una bola de partido, pero su rival aprovechó el segundo ‘match ball’ que se le presentó y puso fin a la lucha tras dos horas y 18 minutos de juego.

A la conclusión del partido el jugador vigués no podía ocultar cierta decepción por el resultado de la final aunque orgulloso de su gira por Australia en las últimas semanas: «Ahora tenemos que volver a casa y seguir trabajando. Pero me quedo con el buen trabajo y vivir este tipo de situaciones te ayuda a crecer y a seguir buscando nuevas oportunidades en el futuro». Sobre el partido ante el japonés admitió que «nos quedamos algo cortos a medida que avanzaba el partido».

Con este triunfo Tokito Oda completa su doblete particular tras haber ganado el título también en dobles junto al argentino Gustavo Fernández, al que precisamente ganó en la semifinal individual antes de cruzarse con Martín de la Puente.