El Porriño comienza un nuevo tiempo en Málaga

Un nuevo tiempo comienza para el Conservas Orbe Zendal Porriño que hoy en Málaga afronta un complejo partido en una situación aún más compleja. El equipo de Isma Martínez disputa su primer partido después de la inesperada y dolorosa pérdida de dos de sus referentes, Paulina Buforn y Aitana Santomé, que hace días decidironsu liberarse de sus contratos con el Porriño para fichar por un club rumano. Los planes del equipo se cayeron por completo justo después de lograr una laboriosa y complicada victoria ante el Beti Onak. Sin saberlo, aquello fue el cierre de una etapa. Hoy comienza otra en la pista del Costa del Sol Málaga, equipo que marcha igualado en la clasificación con las porriñesas en el cuarto puesto.

El club, limitado en lo reglamentario y presupuestario, no ha cubierto esas plazas y difícilmente lo hará. Tirará de recursos propios gracias a la base y multiplicará las funciones de algunas de sus jugadoras en la pista. Es difícil tapar el agujero que dejan dos jugadoras con semejante peso en el vestuario y en el juego, pero el Porriño se ha acostumbrado siempre a salir adelante en medio de las diferentes tormentas que uno encuentra por el camino. Este es un importante reto para el cuadro louriñés. Hoy puede que sea uno de los días más complicados porque todo está reciente y adaptarse a la nueva vida no va a ser sencillo. Pero a Isma le preocupa también lo que pueda pasar la próxima semana en el partido en el que se juegan su presencia en la fase final de la Copa.

HORA: 19:00 (hoy).

Noticias relacionadas

PISTA: Pabellón Jose Luis Pérez.