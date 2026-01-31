Complicada salida para el Val Miñor a Mareo

Solamente un partido se adelanta para la tarde de hoy, y es el que disputará el Val Miñor en Gijón. Por su parte, el Celta visita mañana al Compostela.

Sporting-Val Miñor. No lo va a tener fácil el Val Miñor esta tarde en las instalaciones de Mareo. Los asturianos ocupan la cuarta plaza y luchan por acercarse a la segunda plaza. Por su parte, los de Nigrán solamente tienen dos puntos de ventaja sobre el descenso, de ahí la necesidad de sacar algo positivo.

Todo lo que sea puntuar será bueno. El partido, a las 16 horas de hoy.

Compostela-Celta. Después de la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey, el Celta vuelve a la competición domestica, en donde no juega desde hace quince días. La semana pasada no se pudo jugar el derbi ante el Pontevedra por el temporal. Mañana toca otro derbi, esta vez ante el Compostela, a partir de las 16 horas en Santa Isabel. Los tres puntos son imprescindibles, ya que el Deportivo mantiene el liderato, ahora con cuatro puntos de diferencia.