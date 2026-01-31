El Club Vigo aspira a poner fin a su mal momento

Nuevo encuentro de rivalidad para el Club Vigo que recibe esta tarde al Dumbría con la idea de poner fin a la mala racha de resultados que acumula entre el final del año pasado y el comienzo del actual.

Los dos conjuntos están muy próximos en la clasificación ya que mientras los vigueses son sextos , con 19 puntos, los de Dumbría son séptimos con 16 puntos.

Los dos equipos llegan a esta jornada, después de dos encuentros distintos ya que mientras los visitantes vencían en Canarias por un apretado 2-3, los vigueses caían con claridad por 3-0 ante el Emeve de Lugo.

Debemos añadir que en la primera vuelta, en el encuentro celebrado en Dumbria, habían vencido los vigueses por un claro 1-3, que eran momentos dulces de los hombres de Diego Taboada. Ahora mismo habría que darle una vuelta total al rendimiento de la plantilla viguesa para pensar en una victoria.

Dumbría

En las filas de los de Dumbria, sobresale un jugador, por encima de todos y no es otro que el opuesto Néstor que ocupa una de las primeras posiciones en todas las estadísticas de los encuentros disputados hasta este momento. Junto a el están arropándole otros jugadores de mucha valia y al mismo tiempo veteranos que saben a que juegan y lo vienen haciendo muy bien, como Garea, Beyanov, Rengifo y De Assis.

La plantilla amplia del conjunto vigués (hoy dispone de todos sus jugadores) puede permitirle a Diego Taboada ir alternando a todos sus jugadores, dispone de toda la plantilla para este encuentro, mientras que el conjunto visitante tienen una plantilla mucho más reducida.

HORA: 18:00 (hoy).

PISTA: Coia.