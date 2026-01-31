Cita de altura para el Mecalia Guardés

Cita de altos vuelos para el Mecalia Guardés que esta tarde visita al líder de la División de Honor Femenina, el Super Amara Bera Bera. Por si fuera poco, la cita llega después de que el equipo de Ana Seabra haya encajado dos derrotas de forma consecutiva y perdido la segunda posición de la tabla a manos del Rocasa. Recuperarse en la pista de las donostiarras resulta tan complicado como ilusionante por el efecto que tendría en el ánimo del grupo y en la clasificación ya que todo volvería a estrecharse más.

Pero tampoco las vascas están para tirar muchos cohetes. Han perdido sus últimos dos partidos de Liga y han visto cómo el Rocasa se colocaba a un punto y el Guardés se mantiene a dos de su posición. Un bajón inesperado del gran favorito al título que quiere recuperar en su pista el buen camino en la Liga porque en competición europea su desempeño está siendo excelente (están en cuartos de final) y tal vez ahí hay que encontrar una de las razones de que no acaben de funcionar en el torneo doméstico. Ariana Portillo y Nerea Gil siguen siendo baja en el cuadro de Ana Seabra.

El Mecalia continuará trabajando en el equilibrio de una plantilla corta y que sigue acumulando kilómetros. Esta semana ha sido la única desde el inicio de año en que el equipo tenía agendado un partido en lugar de dos, por lo que ha podido descansar y recuperarse del largo viaje a Sicilia y ha diseñado una ruta para concentrar esfuerzos a la hora de volver a la carretera. Las mismas 13 jugadoras que visitaron al Erice han viajado a San Sebastián. En la convocatoria, por tanto, vuelven a ausentarse Nerea Gil, quien todavía necesitará algo más de tiempo para reincorporarse; y Ariana Portillo, que sigue pendiente de más pruebas médicas para concretar el alcance de su lesión de rodilla.

HORA: 18:00 (hoy).

PISTA: Gasca.