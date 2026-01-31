El Arenteiro ve volar dos puntos en el descuento ante el Athletic B

El Arenteiro sigue en zona complicada después recibir ayer un duro revés cuando el Athletic B igualó en el descuento un partido que los de Jorge Cuesta dominaban después de que Eliseo adelantase a los de Carballiño en los últimos minutos del partido..

El choque era fundamental para los de Jorge Cuesta que en las últimas cuatro jornadas no había sido capaz de conseguir otra cosa que un empata. Tras la reacción que tuvieron hace unos meses la situación se había complicado. El partido de ayer era importante para concederse un respiro en un momento ya muy delicado de la temporada.

Noticias relacionadas

Dominaron los de Carballiño con insistencia todo el partido hasta que en el minuto 83, ya en el tramo final del choque, Eliseo acertó a marcar el único gol del duelo. Después llegaba el momento de proteger esa ventaja, pero fueron incapace de hacerlo. El Athletic B se fue en busca del empate y en el primer minuto del descuento Eder empató para los rojiblancos y dejó en Carballiño una profunda sensación de tristeza. La permanencia sigue complicándose.