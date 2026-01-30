El vigués Martín de la Puente pasa a la final de silla de ruedas en Australia

El tenista viugés Martín de la Puente se clasificó este viernes para la final en silla de reudas del Abierto de Australia tras imponerse al británico Alfie Hewett, primer cabeza de serie, por 6-4 y 6-4 en un partido que se resolvió en 1 hora y 27 minutos.

Con un juego sólido y eficaz desde el fondo de la pista, De la Puente confirmó su gran momento de forma en el primer Grand Slam de la temporada.

El jugador gallego, que firma la mejor actuación de su carrera en Melbourne, se enfrentará al japonés Tokito Oda, número dos del mundo, después de que este derrotara al argentino Gustavo Fernández, cuarto.

La clasificación para la final consolida a De la Puente como uno de los grandes referentes del deporte gallego e internacional, y refuerza sus aspiraciones de seguir dando pasos adelante en el circuito de Grand Slam.