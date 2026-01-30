El Teis estrena su equipo élite en Fuenlabrada

El Club Ciclista Teis cuenta este año por primera vez en su historia con un equipo Élite y Sub-23, una formación que competirá bajo la denominación de High Level-Gsport. El conjunto vigués disputará este fin de semana su primera carrera del curso. El sábado estará en la línea del IV Gran Premio Ciudad de Fuenlabrada.

El High Level-Gsport presentará en la línea de salida de la Avenida de la Hispanidad de la localidad madrileña una alineación compuesta por ocho corredores, cuatro de ellos conocen la categoría y otros tantos se estrenan en el pelotón sub-23 español.

Su primera experiencia a este nivel la vivirán el redondelano Quique Pérez, canterano del Club Ciclista Teis y que este año da el salto desde el equipo Júnior; el santiagués Daniel Vieito, formado en el conjunto Picusa Academy; Xavi Mestre, procedente del Ayuso Team UAE; y el suizo Victor Benareau, ciclista que se ha recalificado amateur tras dos campañas en las filas del equipo Tudor de la categoría Continental.

Junto a los cuatro debutantes estarán Alejandro Merenciano, Bertie Bruce-González, Mateo Matey y Héctor Domínguez. Estos ocho pupilos del director deportivo Antonio Llopin iniciarán la temporada en la localidad madrileña.