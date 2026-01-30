Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Estrella Roja-CeltaPlan de Dependencia XuntaUrbanismo Alfageme VigoRegistro Vivienda GaliciaTractorada en la A-52Los 'profes' no quieren excursionesMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

ciclismo

El Teis estrena su equipo élite en Fuenlabrada

REDACCIÓN

Vigo

El Club Ciclista Teis cuenta este año por primera vez en su historia con un equipo Élite y Sub-23, una formación que competirá bajo la denominación de High Level-Gsport. El conjunto vigués disputará este fin de semana su primera carrera del curso. El sábado estará en la línea del IV Gran Premio Ciudad de Fuenlabrada.

El High Level-Gsport presentará en la línea de salida de la Avenida de la Hispanidad de la localidad madrileña una alineación compuesta por ocho corredores, cuatro de ellos conocen la categoría y otros tantos se estrenan en el pelotón sub-23 español.

Su primera experiencia a este nivel la vivirán el redondelano Quique Pérez, canterano del Club Ciclista Teis y que este año da el salto desde el equipo Júnior; el santiagués Daniel Vieito, formado en el conjunto Picusa Academy; Xavi Mestre, procedente del Ayuso Team UAE; y el suizo Victor Benareau, ciclista que se ha recalificado amateur tras dos campañas en las filas del equipo Tudor de la categoría Continental.

Noticias relacionadas

Junto a los cuatro debutantes estarán Alejandro Merenciano, Bertie Bruce-González, Mateo Matey y Héctor Domínguez. Estos ocho pupilos del director deportivo Antonio Llopin iniciarán la temporada en la localidad madrileña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents