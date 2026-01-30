Otra importante jornada los equipos pontevedreses

Complicada salida del AD Carballal, que visita esta tarde a uno de los grandes favoritos al ascenso, el Oviedo (actualmente es segundo clasificado). El conjunto vigués viaja con la baja de María Pereira, que se está recuperando de una rotura muscular, que ya le impidió jugar el pasado fin de semana. En el Oviedo destaca la presencia de dos gallegas (Marta Da Silva y Lucía Méndez) y su lanzamiento exterior desde la izquierda. El Carballal debe recuperar su mejor versión defensiva, que ha desaparecido en las últimas jornadas.

LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO - A.D. CARBALLAL (hoy, 20:00 horas, Polideportivo Municipal Florida Arena)

División de Honor Plata Femenina

En la jornada 16 del grupo A de la División de Honor Plata Femenina, SAR Rodavigo y Helvetia Saeplast Cañiza jugarán como locales, con el objetivo de seguir en la buena senda de resultados, mientras que Inelsa Solar Asmubal Meaño y Rubensa Indupor BM Porriño viajan a Las Palmas y Palencia, respectivamente.

La SAR Rodavigo recibe esta tarde al Leganés, segundo clasificado en la Liga y firme aspirante a la fase de ascenso. El equipo redondelano llega en un buen momento, tanto de juego como de resultados, y además la entrenadora recupera a casi la totalidad de las lesionadas. En la primera vuelta, el Leganés fue tremendamente superior, pero la situación actual es muy diferente y la SAR se está mostrando muy fuerte ante su público.

Mientras, el Helvetia Saeplast Cañiza tratará de superar la derrota de la pasada jornada con un gran partido ante el Hand Vall Valladolid y sumando dos puntos más ante su público en el Polvorín. El equipo de Isma Lago afronta el choque sin bajas y después de haber analizado los errores de la semana pasada, para revertir la situación. Lago está convencido de que la clave estará en “recuperar al equipo, sobre todo en el aspecto anímico, para seguir enganchados a la zona alta y pelear por la fase de ascenso”. El Hand Vall, que empezó mal, ahora está en un gran momento con tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas, por lo que no será un partido sencillo.

El Rubensa Indupor BM Porriño, con el alivio de haber roto la racha negativa de derrotas la pasada semana, viaja a Palencia, para enfrentarse al Fuentes Carrionas, con la necesidad de seguir sumando para poder abandonar la zona de descenso. Además, el rival es un equipo que también lucha en la zona baja de la tabla clasificatoria y al que se venció en la primera vuelta. Para este choque, Abel Estévez no podrá contar ni con Aroa ni con Adriana Rial, que viajan con el conjunto de División de Honor, y el objetivo es repetir el partido de la pasada jornada a nivel defensivo.

Por su parte, el Inelsa Solar Asmubal Meaño realizará un viaje express a las islas para enfrentarse al Romade, un equipo que lucha por escapar de la zona de peligro. El equipo dirigido por Juan Costas afronta el choque con las justas (sigue sin poder contar con Laura Miniño, Raquel Sineiro, Uxía o Nicoll), por lo que necesita la mejor versión de todas sus jugadoras disponibles. El Romade, que arrancó un empate en Dena, ansía puntuar, pero el Meaño quiere seguir sumando y vivir en la zona tranquila de la tabla.

SAR RODAVIGO - HEALTHY POKE BM LEGANES (hoy, 18:00 horas, La Bombonera)

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA - HAND VALL VALLADOLID (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal de A Cañiza)

ROMADE - INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO (mañana, 12:30, hora canaria, Pabellón Leoncio Castellano Arencibia)

CLUB DEPORTIVO BALONMANO FUENTES CARRIONAS - RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO (mañana, 13:30 horas, Polideportivo Municipal de Guardo)

Primera Nacional Masculina

Una semana más el objetivo del Valinox Novás es seguir sumando victorias, en esa Liga en solitario que está disputando (el segundo clasificado está a diez puntos). Hoy se desplaza a Culleredo con el objetivo de aumentar la intensidad, que ha bajado un poco en estos últimos partidos, quizás, en parte, por esa relajación inconsciente que te da los resultados. El técnico Guillermo Artime no podrá contar con Nico López, que ya se perdió el partido de la semana pasada.

Por su parte, el Reconquista, con varios jugadores entre algodones, recibe al segundo clasificado, el Lanzarote Ciudad de Arrecife. Víctor Rivas está pendiente de la evolución de Nano, Yeray y Alberto, todos ellos con problemas físicas y no se sabrá hasta última hora si podrá contar con ellos. El equipo canario, que no jugó la semana pasada al suspenderse el partido por las condiciones climatológicas, cuenta con jugadores muy experimentados, buenos extremos, lanzamiento exterior y penetración, además de una enorme portería que en el partido de la primera vuelta fue decisiva.

El Granitos Ibéricos Carballal visita esta tarde al Disiclín Lalín, con el objetivo de sumar la segunda victoria consecutiva del año 2026. El conjunto vigués llega al choque con algunas dudas, ya que hasta hoy mismo no sabrá si podrá contar con Navarro y Diego Rodríguez. Quien seguro que se perderá el choque es Samu Amigo, por motivos laborales. El Lalín es un equipo muy joven, que imprime un ritmo de juego alto y especialmente complicado en casa.

En el Polvorín, el Saeplast Cañiza afronta lo que considera una final ante el BM Porriño. El equipo local sigue con las bajas de Pintos y Marcos, aunque esta semana al menos no hubo gripe como otras. La entrenadora local, Valeria Flores, aseguró que “estamos preparando el partido como una final, para ir acercándonos a conseguir nuestro objetivo”. Señaló que el Porriño es un equipo experimentado, con jugadores inteligentes y que saben hacer valer sus armas y confía en poder ofrecer una victoria al público local. Por su parte, el BM Porriño viaja con la moral alta, tras la última victoria, aunque sin confianzas, ya que saben que el Cañiza, a pesar de lo que diga la clasificación, es un gran rival: “No entiendo cómo puede estar en la última posición y tengo claro que se salvará. Aunque en principio puede parecer una final para ellos, creo que no lo es, porque la Liga es muy larga”, aseguró el técnico Dani Benaches, que tendrá la baja de Xacob para este encuentro.

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO - BM LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE (hoy, 20:00 horas, As Travesas)

SAEPLAST BM. CAÑIZA – BM PORRIÑO (hoy, 20:00 horas, Pavillón Municipal da Cañiza)

DISICLÍN BALONMÁN LALÍN - GRANITOS IBERICOS CARBALLAL (hoy, 19:00 horas, Lalín Arena)

Noticias relacionadas

BM CULLEREDO - VALINOX NOVÁS (hoy, 18:30 horas, Pavillón Municipal do Tarrío)