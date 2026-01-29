ajedrez
La Liga gallega arranca en Sárdoma con más de dos mil participantes
REDACCIÓN
La Liga Gallega de Ajedrez arranca este sábado en emblemático Pazo da Raposeira, en Sárdoma con cifras récord de participación y la histórica inclusión este año de la División de Honor, máxima categoría del ajedrez autonómico. La competición reunirá a más de dos mil ajedrecistas, distribuidos en doscientos equipos de cien clubes de toda Galicia. Entre los participantes se cuentan 25 maestros internacionales, una cifra sin precedentes que refleja el excelente momento que vive el ajedrez en Galicia.
La División de Honor estará integrada por los mejores 12 equipos gallegos, que se enfrentarán a lo largo de 11 jornadas con presencia de destacados grandes maestros internacionales y de los principales referentes del ajedrez gallego.
Los grandes maestros Mihail Marin (Rumanía), Vladimir Petkov (Bulgaria), Aleksa Strikovic (Serbia) y Alejandro Hoffman (Argentina) serán las figuras del torneo, que contará también con la participación con los talentos gallegos Roberto Páramos e Inés Prado, así como con los jóvenes promesas Xulio del Prado y Pablo Varela.
El alcalde, Abel Caballero, dará el pistoletazo de salida a la competición.
