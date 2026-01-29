Galicia, a la fase final nacional de regiones

La selección gallega de fútbol aficionado obtuvo su clasificación para la fase nacional de la Copa de Regiones de la UEFA al golear a Asturias (3-0), en el partido disputado en la tarde de ayer en el estadio ferrolano de A Malata. La nueva camiseta, apadrinada por el céltico Borja Iglesias, tuvo un estreno triunfal y al combinado autonómico le espera ahora la fase final para volver a competir en esta competición europea cuyo título obtuvo en el año 2023.

Un tanto de Lucas Camba, del Alondras, en la primera parte abrió la posibilidad para Galicia de pelear de nuevo por el título nacional en el mes de marzo. El equipo de Manolo García protagonizó una buena puesta en escena ante el conjunto asturiano, que se marchó a casa goleado tras los tantos de Adrián Lombao, del Arosa, y de Juan Cambón, del Somozas.