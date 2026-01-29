Galicia, a la fase final nacional de regiones
Se impuso a Asturias por 3-0 en A Malata, con goles de Camba (Alondras), Lombao y Cambón
REDACCIÓN
La selección gallega de fútbol aficionado obtuvo su clasificación para la fase nacional de la Copa de Regiones de la UEFA al golear a Asturias (3-0), en el partido disputado en la tarde de ayer en el estadio ferrolano de A Malata. La nueva camiseta, apadrinada por el céltico Borja Iglesias, tuvo un estreno triunfal y al combinado autonómico le espera ahora la fase final para volver a competir en esta competición europea cuyo título obtuvo en el año 2023.
Un tanto de Lucas Camba, del Alondras, en la primera parte abrió la posibilidad para Galicia de pelear de nuevo por el título nacional en el mes de marzo. El equipo de Manolo García protagonizó una buena puesta en escena ante el conjunto asturiano, que se marchó a casa goleado tras los tantos de Adrián Lombao, del Arosa, y de Juan Cambón, del Somozas.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026