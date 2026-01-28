Trail
El Adventure Muíños do Folón busca los 500 participantes
El Trail Adventure Muíños do Folón ha dado a conocer la camiseta oficial que vestirán todos los participantes en la edición de 2026. La comarca del Baixo Miño volverá a acoger el próximo 22 de febrero una nueva cita de esta prueba.
Un total de 500 corredores, con un máximo de 250 participantes por distancia, podrán disfrutar de uno de los enclaves más espectaculares de Galicia, los Muíños do Folón, declarados Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta de Galicia, en un recorrido que combina naturaleza, patrimonio y exigencia física.
La prueba contará como siempre con dos modalidades: la Advance 21K y la Adventure 12K. Aunque no presenta un desnivel especialmente elevado, el constante cambio de terreno, la orografía y la climatología convertirán al Trail Adventure Muíños do Folón en una carrera exigente que requiere una buena preparación.
