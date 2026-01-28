Echegoyen: «Es un hito para seguir caminando»

Pudiera parecer que el mar, disuelta ya sus estelas, no conserva la memoria de los barcos que lo han cruzado. Su rastro, sin embargo, permanece en las rutas que se han consignado en los mapas y en las vivencias que sus tripulantes difundirán por los puertos. Támara Echegoyen ha participado en la primera expedición íntegramente femenina que completa la vuelta al mundo. «Hemos abierto camino», proclama la gallega. Otras, eso anhela, lo transitarán.

El desembarco,a la vez que detiene el balanceo, agita al marinero. «Ha sido un día caótico, con muchísimo trabajo. Me siento muy cansada», reconoce Echegoyen. Dee Caffari (Reino Unido), Annemieke Bes (Países Bajos), Rebecca Gmür Hornell (Suiza y Nueva Zelanda), Deborah Blair (Reino Unido), Molly LaPointe (Estados Unidos) y Stacey Jackson (Australia) han completado el rol, con Alexia Barrier (Francia) de patrona. Partieron de Brest el 29 de noviembre. Por delante, 40.000 kilómetros. Hubieran querido regresar el 9 de enero para batir el récord del Trofeo Julio Verne: 40 días, 23 horas y 30 minutos, fijados en 2017 por el Idec Sport. Han tardado 57 d, 21 h y 20 min. Lo ha conseguido el Sodebo (40 d, 10 h, 45 min).

Han fallado en el «objetivo» que The Famous Project, la denominación de su empresa, indicaba en su manifiesto. Han triunfado sobradamente en su «propósito»: «Inspirar a futuras generaciones y cambiar las percepciones». También en la «misión»: «Ser la primera tripulación femenina en completar una circunnavegación sin escalas ni asistencias».

«Es un gran paso adelante en el sentido de crear oportunidades y dar la posibilidad a mujeres de adquirir experiencia y convertirse en regatistas oceánicas, válidas para cualquier tipo de proyecto», se ufana Echegoyen. «Cuando estás dentro de un proyecto, nunca te das cuenta cuentas de que puede llegar a repercutir como lo ha hecho este. Es un hito para seguir caminando, sobre todo por la forma en que lo hemos hecho».

Dos competiciones muy diferentes

Las mujeres compiten con naturalidad en vela ligera y olímpica. Su presencia en la vela oceánica sigue siendo escasa. Echegoyen reinó en lo costero (oro en Match Race en Londres 2012) y ya había experimentado la alta mar en la Volvo Ocean Race 2017-2018, a borde del Mapfre. «La estrategia es completamente distinta», compara. «En la Volvo compites con otros barcos, tienes táctica y peleas por cada etapa. Pasas 20 o 21 días en el barco. Aquí eres tú con un cronómetro, con el tiempo y la meteorología como rivales durante 55 días, lo más largo que he hecho».

«No pudimos centrarnos en tener un resultado acorde al nivel del equipo. Hemos sufrido muchas roturas», analiza. Manejaban el mismo trimarán que el Idec. Cruzando el cabo de Buena Esperanza dejó de funcionar una de las piezas que controla el cambio de la vela mayor. «No teníamos la seguridad de si podíamos poner rizos. Eso afecta directamente al rendimiento. Fue un momento clave».

La tripulación, antes de iniciar la vuelta al mundo. / TFPCIC

Enfrentadas a la encrucijada, decidieron continuar. A cuatro días de la meta, entre la isla de Ushant (Francia) y Lizard Point (Inglaterra), con la borrasca Ingrid azotando el barco, la mayor cedió. Se guarecieron brevemente en Azores de vientos de más de 40 nudos y olas de entre 7 y 10 metros. La última semana resultó «agónica», impulsadas por dos foques pequeños: «Terminar esta vuelta al mundo establece un precedente hacia nuevos proyectos femeninos, mixtos o con más cabida. Espero que dé visibilidad y anime. No es sólo crear un equipo, sino tener un barco, un gran equipo de tierra... Eso requiere de financiación».

Si mira hacia el horizonte, recién concluida la aventura, admite: «Tengo que descansar un poco para seguir pensando en el futuro. He abierto una puerta en la vela oceánica, he adquirido experiencia y espero que me surjan oportunidades. Ahora mismo no sé qué voy a hacer. Siempre es un sueño tener proyectos españoles y hay mucha calidad en los regatistas. Necesitamos patrocinadores que se interesen. Me gustaría que sucediese y estar involucrada».