El extremo indescifrable: Diego Prada nota dieciséis goles

Nicolás López, que había causado baja a última hora, desciende desde las gradas del Municipal de O Rosal, ese Calvario bautizado Javi Díaz desde diciembre en honor al exportero. Nico quiere felicitar a sus compañeros. El Valinox Novás ha batido al Bueu por 33-29 y se mantiene invicto en el grupo I de Primera Nacional. Su 18ª victoria consecutiva. No es la única cifra que impresiona. El central se abalanza sobre Diego Prada.

–Dieciséis goles –le espeta.

–¡Joder! –se sorprende el propio autor.

«Al ser un partido tan igualado e intenso, no llevaba la cuenta ni mucho menos», asegura el extremo izquierdo. «Sabía que había marcado bastantes pero estaba más pendiente del resultado». El presidente del club del Baixo Miño, Andrés Senra, maneja otra aritmética relevante. Su jugador ha batido el récord histórico de anotación del club, que ostentaba el ruso Nicolay Tsybanev, leyenda y patriarca de una saga local, con catorce. «No mentiré; hace ilusión», confiesa Prada.

No es que sorprenda en general la productividad del vigués, aunque no recuerda haber superado jamás la docena antes de este sábado. Figura ahora en cuarta posición en la tabla de goleadores, con un promedio de 6,78, empatado con Diego Rodríguez (Granitos). Por delante, Andre de Moura (Reconquista), con 10,28, y Daniel Martín (Ingenio), con 7,67. Prada, que acaba de cumplir 29 años, llegó el pasado verano como una pieza esencial en el proyecto de reconstrucción del Valinox, descendido tras siete campañas en Honor Plata. Criado en la cantera del Octavio, cuna de grandes extremos, militó durante dos años en el Teucro (18-20) mientras estudiaba Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Pontevedra. Regresó un año al Reconquista (20-21), heredero de su entidad natal como inquilino colorado de As Travesas. De 2021 a 2025 había estado jugando en Plata con el Eivissa.

«La etapa de Ibiza se acabó. Mi pareja y yo estábamos convencidos de que queríamos regresar a Galicia, que nos gusta mucho y donde tenemos familia, más que buscar otras opciones en España», explica sobre su propia bajada de categoría. «Cuando apareció el Novás, no tuve dudas».

Prada, que ha realizado el máster de profesorado, prepara las oposiciones de junio a la vez que prosigue con su carrera balonmanística. Por las mañanas se ejercita en el gimnasio. Por las tardes, a partir de las 20:00, con la plantilla en el pabellón. «El deporte es de las cosas más fáciles de combinar con el estudio. Está bien incluso para despejar la cabeza», agradece.

El factor humano

Su rendimiento certifica que ha asimilado las dos tareas. Guillermo Artime ha moldeado un equipo que explora la anchura de la cancha. «Para nosotros es importante tener extremos como los que tenemos, que nos ayudan a abrir el campo y que son fiables. Cuando hay que jugarse un balón, responden», valora el entrenador asturiano, que en Prada añade «el factor humano. Diego es un referente para el grupo, un líder. Ayuda mucho a los chicos jóvenes».

Artime menciona haber disfrutado en Avilés de otro jugador, primera línea en su caso, capaz de semejantes exhibiciones goleadoras, Aitor Rodríguez. Pero no por ello se le ha aliviado el pasmo. «Diego realizó un partido excepcional. Es de las actuaciones más heavies que recuerdo». Aporta la estadística definitiva: «16/17. Una locura».

Prada celebra uno de sus goles. / Atletico Novás

Un lanzamiento falló Diego Prada, que de hecho empezó al ralentí. Había anotado un siete metros (firmaría 5/5) en el minuto 4. En el minuto 8 su primer lanzamiento en juego topó con el travesaño. Acabó la primera parte con seis goles y añadió los otros diez después. Los números se revisten de carne: contragolpes, circulaciones y saltos con mucho o escaso ángulo; tiros arriba, abajo y en bote; rectos, bordeando la vaselina o girando la muñeca en el fuerte-flojo. Descarta un plan premeditado en su duelo con los porteros, con el silbido de Morricone en megafonía anunciando al pistolero. «Cada lanzamiento se va dando y sale solo. No hubo ninguno que forzase», sostiene. «Cuando llevas tantos goles, sí que sientes que no puedes fallar. Con la confianza alta parece más sencillo».

Prada no se exhibió en un partido resuelto o sobre un adversario frágil. El Bueu llegó a ir ganando 9-12 y se aproximó después a 26-24. Agobio infrecuente en un Valinox que gana por 8,2 goles de diferencia. «Ha sido de los partidos más complicados. Que Diego estuviese acertado nos ayudó a desatascarlo», conviene Artime y el diestro quirúrgico añade: «Fue cuesta arriba. Últimamente nos ha pasado. No conseguimos romper hasta los minutos finales. Ahí damos un plus físico que quizá no tienen los demás».

Ese atisbo de falibilidad resulta comprensible. El Valinox acumula 36 puntos. Por detrás, Lanzarote (26) e Ingenio (25). Los dos primeros disputarán liguillas de ascenso, cada una en una sede. «Tienes que pelear mucho contra tu cabeza y la cabeza de los jugadores para que se centren», admite Artime. «Es difícil, pero el grupo parece que mantiene la tensión». En cualquier caso, advierte Prada: «Nadie nos ha puesto presión, pero es inevitable que pensemos en la fase de ascenso, que luego es muy complicada. Te juegas la temporada en tres días. Un día malo te puede jorobar la temporada». Un día como el suyo este sábado, glorificarla.