A la mañana siguiente

Paulina Pérez Buforn, de gris y blanco, y Aitana Santomé, de azul, posan sonrientes para la web del CSM Targu Jiu. Ya se han entrenado con la escuadra rumana, con la que han firmado hasta 2027. El pasado miércoles, la ibicencia, con tres goles, y la moañesa, con cuatro, ambas de rojo, aún ayudaban al Conservas Orbe Zendal a arrebatar la quinta plaza al Beti-Onak (23-22). Así de rápido han mudado sus colores. Una relampagueante operación que abre un nuevo capítulo en sus carreras. En O Porriño, ahora a 3.300 kilómetros, su ya exequipo intenta digerir una acontecimiento que modifica la temporada.

Las dos han desembolsado sus cláusulas de rescisión. Un final abrupto para una larga y provechosa historia común. Santomé era canterana. Buforn fichó por el club louriñés en 2022. Ambas han sido protagonistas en la consolidación de la escuadra en la aristocracia de la División de Honor. Sus nombres se mencionarán cuando las generaciones venideras recuerden ese título de la European Cup que acariciaron con los dedos.

La separación, sin embargo, se ha sustanciado mediante un divorcio que deja heridas íntimas. Las dos partes las insinúan, pero sin verbalizar esos agravios que cada una interpreta. Isma Martínez indica: «No haré una valoración personal. Lo entiendo en un contexto profesional. Hace tiempo que entendí cómo funciona este mundillo. Somos profesionales y tomamos decisiones profesionales». El club las despidió con un mensaje escueto: «Agradecemos su trabajo y les deseamos suerte en sus nuevos proyectos». Silencios y elipsis elocuentes.

Isma sí admite: «Nos ha tocado a todos mucho. Es un momento complicado para el club, para las compañeras y para mí». Fue por Isma, por ejemplo, que Santomé, siendo niña, se decantó por el balonmano en vez del judo. Juntos han compartido muchos viajes desde O Morrazo. Un viaje que ahora se bifurca.

Aitana, en su último partido con el Orbe Zendal. / Jose Lores

El entrenador, en cualquier caso, intenta centrarse en su tarea. Superar el trauma colectivo es su prioridad, antes que la recomposición táctica, de cara a los compromisos inmediatos. No le inquieta tanto el partido liguero de este sábado en Málaga como los octavos de final de la Copa del miércoles 4 de febrero, a partido único en Valladolid. «El impacto en el equipo ha sido duro. Es difícil de gestionar. Son muchos cambios en poco tiempo y tenemos la Copa demasiado cerca. Pero el ambiente es positivo, de reconstrucción», describe. «Vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, para que esto afecte lo menos posible».

La directiva del Porriño no ha descartado algún tipo de contratación, pero se antoja improbable. Las salidas en División de Honor quedaron clausuradas el 10 de enero. El recurso de las divisiones inferiores no resulta sencillo: «En Oro los equipos no dejan salir a las jugadoras, es lógico, se están jugando muchas cosas. En Plata el nivel es el que es y si hay alguna, también su equipo se está jugando cosas. A la gente, cuando empieza un proyecto, le gusta terminarlo». En cuanto al mercado internacional, los costes se disparan: «Pagar transfers y viajes, más el periodo de adaptación… Se podría llegar a acometer pero siempre en un contexto en el que la jugadora sirva también de cara a la temporada que viene».

Las promesas del filial

El filial se erige así en el vivero al que acudir, aunque con un equilibrio complejo. El Rubensa Indupor pelea por la permanencia en Plata. Ante el Sanse (35-22) interrumpió nueve derrotas. «Lo único que me preocupaba es que no ha estado compitiendo bien. Parece que esta noticia ha despertado a la gente, que ve que hay opciones de meterse arriba, y han hecho un partido extraordinario».

Son Aroa Fernández e Iria Augusto las señaladas para dar «un paso adelante». Pero Isma no las sobrecargará de presión. Se ha quedado sin la zurda letal de Buforn y las penetraciones suicidas de Santomé. Necesita que la brasileña Juliana acelere una aclimatación que se le ha atragantado hasta el momento, limitando su participación. Desde la pizarra y en «situaciones de emergencia», Isma alineará en la primera línea a alguna de sus pivotes. E incluso sus extremos aunque «este año son más puras. Es otro hándicap».

Buforn, ante el Beti-Onak. / Jose Lores

«Me he sentado con las jugadoras a hablar de esto», revela. «Hay que cambiar la estructura ofensiva, la defensiva, la transición... Habrá jugadoras que cambien su rol absolutamente y otras que tendrán que duplicar funciones. Las expectativas tienen que ser primero pasar la Copa, después tener un periodo de recomposición e intentar clasificarnos para el play off». Isma promete: «Llegaremos a mayo siendo el mejor equipo que podamos ser con las jugadoras que tengamos. Lo vamos a sacar adelante».