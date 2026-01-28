Bádminton
Carulla cae en dieciseisavos en Tailandia
Nikol Carulla (Bádminton Cíes) y su compañera, la ibicenca Carmen Jiménez, no pudieron superar a las chinas Fan Ka Yan y Yau Mau Ying (17-21, 17-21) en dieciseisavos de final del Princess Sirivannavari Thailand Masters 2026, prueba del BWF World Tour Super 300, que se disputa en Patumwan.
La mayor experiencia de las asiáticas se hizo patente en los momentos decisivos. Las españolas rindieron a un alto nivel, demostrando por qué son la mejor pareja de dobles femenino española y la número once de Europa. Una de las claves, muy habitual en los pabellones asiáticos, son las corrientes de aire debido al aire acondicionado, algo a lo que los europeos no acaban de acostumbrarse.
