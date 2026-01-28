Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

Bádminton

Carulla cae en dieciseisavos en Tailandia

Carulla (derecha) y su compañera, en Tailandia.

Carulla (derecha) y su compañera, en Tailandia.

R. V.

Nikol Carulla (Bádminton Cíes) y su compañera, la ibicenca Carmen Jiménez, no pudieron superar a las chinas Fan Ka Yan y Yau Mau Ying (17-21, 17-21) en dieciseisavos de final del Princess Sirivannavari Thailand Masters 2026, prueba del BWF World Tour Super 300, que se disputa en Patumwan.

La mayor experiencia de las asiáticas se hizo patente en los momentos decisivos. Las españolas rindieron a un alto nivel, demostrando por qué son la mejor pareja de dobles femenino española y la número once de Europa. Una de las claves, muy habitual en los pabellones asiáticos, son las corrientes de aire debido al aire acondicionado, algo a lo que los europeos no acaban de acostumbrarse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents