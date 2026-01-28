Ciclismo
A Guarda será la meta de O Gran Camiño el 18 de abril
La última etapa de la quinta edición saldrá de As Neves y tendrá un perfil de gran dureza
Víctor Furelos
La provincia de Pontevedra acogerá este año la meta de la quinta edición de O Gran Camiño, que finalizará su recorrido por Galicia con una etapa dura que discurrirá entre los municipios de As Neves y de A Guarda. Será el próximo 18 de abril cuando el pelotón con los primeros espadas del ciclismo internacional pedalee por las carreteras pontevedresas.
Así se ha dado a conocer en un acto en la sede viguesa de la Diputación de Pontevedra, en el que ha participado el director de la prueba, Ezequiel Mosquera; los alcaldes de As Neves y A Guarda, la vicepresidenta de la diputación, Luisa Sánchez, y el presidente, Luis López.
Pontevedra, la «provincia del deporte», como la ha definido Sánchez, será «la guinda del pastel» de la quinta edición de OGC, una «etapa dura» en la que «seguramente no se acabe al esprint», ha desvelado Mosquera, que ha agradecido la implicación de las administraciones. Para el director de O Gran Camiño, acabar en Pontevedra tiene «una carga simbólica e histórica importante». En cuanto a As Neves, su presencia era «necesaria» por «la afición ciclista» y A Guarda es «una localidad con una historia tremenda, que encaja perfectamente con el guion que escribe O Gran Camiño».
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Colapso en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza