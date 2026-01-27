Automovilismo
La lluvia frena los test en Montmeló: Ferrari y Red Bull, los únicos que han rodado
La mayoría de equipos han renunciado a rodar este martes en el Circuit ante las malas previsiones meteorológicas, aunque Verstappen se ha estrenado con el Red Bull y Leclerc ha dado las primeras vueltas con el Ferrari antes de que descargase una fuerte tormenta
La lluvia está condicionando y mucho el desarrollo de la segunda jornada de test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La mayoría de las escuderías -siete- que participaron el lunes en la sesión inaugural han comunicado que no saldrían a pista este martes ante las malas previsiones meteorológicas y sabiendo que solo pueden elegir tres de las cinco tandas programadas esta semana en el trazado de Montmeló.
Así, Mercedes, Aston Martin, Haas, Alpine, Williams, Audi y Cadillac, son las ausencias confirmadas para hoy. Y aunque por el momento no han informado de sus planes, tampoco se espera a McLaren y Racing Bulls.
Esta mañana solo dos coches han completado algunas vueltas, antes de que descargara el 'diluvio', pero con dos de los grandes protagonistas del 'gran circo': Por una parte, Charles Leclerc ha estrenado la pretemporada para Ferrari, aunque la pasada semana ya estuvo al volante del nuevo SF-26 en Fiorano, tras la presentación oficial del equipo.
Y también Max Verstappen, que este año buscará recuperar su trono mundial tras ceder ante Lando Norris y McLaren en 2025, se ha subido por primera vez al Red Bull RB22 con el que ayer su nuevo compañero Isack Hadjar fue el más rápido.
Desde el portal 'soymotor' apuntan que el monegasco ha hecho un primer stint de once vueltas en seco, con neumáticos medios. Su mejor tiempo (no oficial) ha sido un 1'20‘’8, a 2.7 de la vuelta más rápida de Hadkar el lunes (1:18.1). Verstappen no ha tardado en mejorar el crono de Leclerc y ha rodado en 1'20''0 antes de volver al garaje de Red Bull cuando ha empezado a descargar una fuerte tormenta.
Después de casi una hora parados, ambos pilotos han vuelto a la pista para probarse en condiciones de agua, montando neumáticos Pirelli de lluvia extrema.
Por otra parte, la policía y los agentes de seguridad del Circuit están velando para que los aficionados y los medios que intentan seguir el desarrollo de los test estos días lo tengan realmente difícil para captar imágenes.
