El Dépor teme un posible cierre de Riazor

Las formas de un Racing «al límite del reglamento», como admitía Hidalgo en la previa, y la peineta de Mantilla por la que fue expulsado al final del encuentro dejó en un segundo plano el lanzamiento de objetos al campo que se reprodujo con el pitido final y que puede tener consecuencias para el partido.

El trencilla señaló en el acta que, tras el pitido final, se produjeron lanzamientos de «diversos objetos hacia varios jugadores» del Racing. «Pudimos identificar bolas de papel, botellas de plástico parcialmente llenas y cerradas, y varios mecheros, impactando uno de ellos en el portero visitante, no precisando asistencia médica», citó Muñiz Muñoz. Los hechos, también la peineta de Mantilla, pasarán ahora a los comités disciplinarios de la RFEF, y el Deportivo se podría arriesgar a un cierre total o parcial de Riazor por lo ocurrido y por la puntería, aunque hay un caso previo que juega a su favor. Existe un precedente muy cercano con una sanción económica. Fue en el Espanyol-Girona de hace una semana en el que un objeto impactó en la nuca de Gazzaniga, sin que necesitase ser atendido, como Ezkieta.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó hace menos de una semana al RCD Espanyol con una multa económica de 6.000 euros y apercibimiento de clausura del RCDE Stadium por alteración grave del orden.