El Bembrive, sin piedad con el Mioño

1. AD Mioño. Saelia López; Amelia Gabancho, Andrea Ramírez, Elaia Revuelta (1), Ithaisa Pacheco -cinco inicial-, Paula López (p), Laura Arozamena, Carmen Iglesias, Vera Haro, Ainize Sirgado, Daniela Salvarrey, Leire Escanciano, Ariane Pérez. 4. Bembrive: Marina Groba; María González (1), "Café" (1), Antía Boullosa (1), Clau -cinco inicial-, Inés Brianso (p), Jessi Lores, "Lutxi" González (1), Lucía Osorio, Laura Centeno, María Vidal y Paola Otero. Árbitros: Rubén Fernández y Raquel González (Cantabria). Sin amonestaciones. Goles: 0-1 (min. 4), "Café". 0-2 (min. 8), "Lutxi". 0-3 (min. 13), Antía. 1-3 (min. 29), Revuelta. 1-4 (min. 34), María González. Incidencias: Polideportivo municipal Portus Amanus, de la pedanía de Mioño (Castro Urdiales). Decimoséptima jornada del grupo 1 de Segunda División, segunda de la segunda vuelta. Minuto de silencio por el accidente ferroviario de Córdoba.

El Bembrive resolvió con un gol de Café y una asistencia de la colombiana. Como es habitual, el duelo de pedanías cayó del lado vigués con solvencia. Las gallegas vuelven a la cuarta plaza, la última que da acceso a los play-offs, con un punto más que el Ence Marín, que aplazó su partido contra el Mercadal balear.

Las de Gael Madarnas acogotaron al quinteto cántabro con una fuerte presión. Las viguesas, que viajaron en el día, no se resintieron de la paliza de viaje por carretera. El marcador al descanso (0-3) se antojaba corto.

La segunda parte fue un calco, con la portera local evitando que la diferencia fuese más amplia. Solo un error defensivo propició el gol montañés. Madarnas repartió minutos manteniendo siempre el control. La sentencia, a 6:40, llegó por la picardía y habilidad de la capitana del Bembrive, María González. Café sacó una falta en propio campo y la «10» viguesa, viendo adelantada a la portera cántabra, sacó un disparo lejano en parábola.

Toca parón liguero, el primero de los tres programados hasta final de la temporada regular. Las verdes reanudarán el campeonato el sábado 7, como anfitrionas, contra el San Pablo ibicenco.