El Villalonga se distancia de la zona alta a ritmo de empates

La dificultad para ganar sus partidos por parte del Villalonga se volvió a poner de manifiesto en la visita al Atlético Arnoia. Allí, los celestes acudían con la intención de recortar distancia respecto a la zona alta, pero el resultado casi fue el contrario.

Se adelantaron los ourensanos y los de Roberto Lázaro pudieron reaccionar antes del descanso, pero la igualdad marcó el devenir de la segunda parte.

Ficha del partido:

1-1

Atlético Arnoia - Villalonga

ATLÉTICO ARNOIA: Borja, Adrián, Quintairos, Álex Pérez, Veloso, Sandro, Gabri, Manu Blanco (Viso, min. 71), Peral (Rivero, min. 71), Rubén Arce (Juan Pablo, min. 57) y Raúl Gallego (Tumbeiro, min. 57).

VILLALONGA: Rodri, Mateo Lago, Manu Bugallo, Berni, Roi González, Teiko (Wachi, min. 46), Maykel (Martín, min. 80), Óscar Martínez, Michael, Capelo y Héctor (Álex Fernández, min. 46).

GOLES: 1-0, min. 28: Peral; 1-1, min. 44: Borja, en propia puerta.