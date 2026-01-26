El United agita la Premier

El Manchester United venció (2-3) al Arsenal en la jornada 23 de la Premier para colocarse cuarto y mermar el liderato de los ‘gunners’, mientras que el Aston Villa y el Chelsea cumplieron también en zona alta.

El equipo ‘red devil’ asaltó el Emirates a base de golazos y los de Mikel Arteta sufrieron su tercer pinchazo seguido cuando habían tenido la opción de escapar en el liderato. Ahora, el Arsenal se queda en 50 puntos, solo cuatro más que Manchester City y un Villa que venció también al Newcastle. Curiosamente la semana pasada el United también se impuso al City en Old Trafford. Justo han alcanzado un buen momento.

El United, que parece otro con Michael Carrick, reaccionó a la primera media hora del Arsenal, dominador y por delante en el marcador con el 1-0 de Lisandro Martínez en propia puerta. Bryan Mbeumo aprovechó un grave error de Martín Zubimendi atrás para hacer el 1-1 y, a los cinco minutos del segundo tiempo, Patrick Dorgu marcó un golazo para el 1-2 del United.

Los de Arteta encontraron petróleo una vez más en el balón parado, un saque de esquina tipo melé que supuso el 2-2 de Mikel Merino. Sin embargo, otro golazo de Matheus Cunha desató la euforia de un United en zona Champions, como pretendía el Chelsea, con un punto menos (37), tras su victoria antes contra el Crystal Palace.

Estevao Willian ocupó el sitio del lesionado Cole Palmer y resultó decisivo en la victoria del Chelsea, abriendo la lata y con la asistencia del 0-2 a Joao Pedro, ya en el segundo tiempo, para mantener el efecto Liam Rosenior. El nuevo técnico ‘blue’ disfrutó del triunfo en el derbi contra el Palace, sentenciado de penalti por Enzo Fernández en el 64.

Noticias relacionadas

Mientras, el Aston Villa frenó la buena racha del Newcastle con un 0-2 en St James’ Park con los goles de Emiliano Buendia, a los 20 minutos, y Ollie Watkins, ya al final. Unai Emery llevó a los ‘villanos’ a su primera victoria en Tyneside desde 2005, también gracias a las paradas del Dibu Martínez. Tras estos resultados tanto el Aston Villa como el Manchester City se ponen a cuatro puntos del liderato de los londinenses.