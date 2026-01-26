El Umia sigue atrapado en la dinámica de errores propios

Los errores propios volvieron a ser determinantes en la suerte de un Umia que no es capaz de cambiar su dinámica negativa.

Xabi Ares adelantó pronto a los de Lino González, pero Edu Otero aprovechó sendas concesiones de los de Barrantes para establecer el marcador final.

Ficha del partido:

1-2

Umia - Cented Academy

UMIA: Eloy, Joseph, Emilio, Esteban, Samu Acha, Ibáñez, Pablo Baúlde, Cavani (Pedro Ramos, min. 79), Xabi Ares (Carlos, min. 84), Pablo Piñeiro (Cubillo, min. 79) y Álex Guillán.

CENTED ACADEMY: Formoso, Marcos Cid, Bustelo (Araújo, min. 76), Cuña (Adrián, min. 76), Marco Vázquez, Nico González (Godoy, min. 46), Izan García, David Vieira (Pignol, min. 82), Giraldi, Óscar Cruz (Ocampo, min. 59) y Edu Otero.

Noticias relacionadas

GOLES: 1-0, min. 11: Xabi Ares; 1-1, min. 60: Edu Otero; 1-2, min. 75: Edu Otero.