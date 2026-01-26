El Tyde toma aire a costa del Areas

Los primeros minutos, los jugadores locales dispusieron de varias ocasiones para adelantarse en el marcador. Aarón tuvo su primera ocasión nada más comenzar el partido con lanzamiento cruzado que se va por muy poco. A los ocho minutos de juego, el Tyde reclamó un posible penalti por derribo de Juan dentro del área.

A seis minutos para el descanso, el cuadro local se adelantó desde los once metros por mediación de Diz.

En la segunda parte el partido fue mucho más abierto. El Tyde crecía con el paso de los minutos, y a poco más de quince minutos para llegar al final del encuentro, empataba el choque por mediación de Anxo. Un tanto que le dio alas a los tudenses que buscaron el tanto de la victoria. El premio llegó en el tiempo añadido, con el tanto de Sergio.