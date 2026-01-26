Tebas denuncia a los futbolistas ante la Justicia por "huelga encubierta" en las protestas por el Villarreal-Barça en Miami

LaLiga ha presentado una denuncia judicial contra el sindicato de futbolistas AFE por las protestas organizadas en la 9ª jornada del campeonato por la disputa, finalmente cancelada, del Villarreal-Barça en Miami. Fuentes el organismo presidido por Javier Tebas han confirmado a EL PERIÓDICO dichas acciones legales por lo que consideran una "huelga encubierta" auspiciada por el sindicato.

Los hechos ocurrieron en la novena jornada de LaLiga cuando, en plena polémica por la disputa del Villarreal-Barça en Miami, los capitanes de Primera pactaron no disputar los segundos iniciales de cada partido en señal de protesta. Se quejaban de que LaLiga no les había informado con detalle de este proyecto y de la decisión se había tomado, por tanto, sin tener en cuenta a los jugadores.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

Días después, LaLiga y AFE mantuvieron una reunión en la que Tebas le trasladó a David Aganzo, presidente del sindicato, que entendían sus acciones como una huelga encubierta y, por lo tanto, ilegal, al no haber sido convocada conforme a la ley. Para entonces, la promotora Relevent ya había anunciado la cancelación del partido, ante las incertidumbres que lo rodeaban, que sumaban la voluntad del Real Madrid de frenarlo en los juzgados al malestar de los futbolistas, incluidos los de los dos equipos implicados.

Fracaso de la mediación

La denuncia ante la Justicia ordinaria, adelantada por As, se produce tras el fracaso del proceso de mediación ordinario que se produce en este tipo de conflictos. A principios de diciembre, LaLiga presentó una demanda de conciliación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje). La mediación tuvo lugar en una reunión celebrada el 16 de diciembre que terminó sin acuerdo entre las partes. A ella acudió David Aganzo, como presidente de AFE, pero no Javier Tebas.

Fuentes de AFE han asegurado a este periódico que la denuncia todavía no les ha sido notificada. Desde el sindicato siempre han defendido que se trató de una protesta conforme a la ley, rechazando de pleno que se tratara de una huelga encubierta o ilegal, como defiende LaLiga.