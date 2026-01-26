La vuelta al mundo más especial de Echegoyen

La embarcación francesa Sodebo Ultim 3 se convirtió en la más rápida en dar la vuelta al mundo con un tiempo de 40 días, 10 horas, 45 minutos y 50 segundos en el mar, un nuevo récord para ganar el Trofeo Julio Verne. Thomas Coville y su tripulación cruzaron la línea de meta entre la isla de Ushant (Francia) y Lizard Point (Inglaterra) tras recorrer 28.315 millas náuticas (52.440 km) a una velocidad media de 29,17 nudos (54 km/h), superando el récord conseguido en enero de 2017 por el francés Francis Joyon, a bordo del Idec Sport, por 12 horas, 44 minutos y 40 segundos.

Entre los participantes también estaba The Famous Project, con una tripulación íntegramente femenina que incluía a Tamara Echegoyen. Sus compañeras han sido Alexia Barrier (Francia), Dee Caffari (Reino Unido), Annemieke Bes (Países Bajos), Rebecca Gmür Hornell (Suiza y Nueva Zelanda), Deborah Blair (Reino Unido), Molly LaPointe (Estados Unidos e Italia) y Stacey Jackson (Australia). Ayer también completaron la circunnavegación en 57 días, 21 horas y 20 minutos. Lograron lo que no pudieron Tracy Edwards y sus diez marineras hace 27 años.

"Esta última semana a bordo ha sido agónica, para qué engañaros. Cada paso al frente que dábamos hacia nuestro destino final se convertía en dos hacia atrás con cada nueva rotura. Como una bola de nieve que crece en su bajada por la ladera", ha escrito Echegoyen tras unos últimos días lidiando con la borrasca Ingrid y la rotura del palo mayor. La gallega, campeona olímpica en Londres 2012, añade también otro capítulo a un historia de vela oceánica que ya incluía la participación en la Volvo Ocean Race 2917-2018. "Curiosamente, la fuerte borrasca que nos obligaba a refugiarnos al resguardo de Azores fue la gran protagonista de nuestros días finales. Sus 40 nudos y más de 7 metros de olas, en los que llevamos viviendo los últimos tres días, nos ayudaron sin duda a recorrer millas, a pesar de no tener mayor y poder contar solo con dos foques pequeños. El cansancio acumulado, el estrés, la incertidumbre y la frustración recorren mi cuerpo sin medida, pero ni un ápice de rendición. Eso es lo único que no tuvo cabida en este equipo".