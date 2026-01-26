El Portonovo resuelve dudas en cinco minutos ante el Celanova (2-0)

Ejercicio de practicidad el completado por el Portonovo para subir a la septima plaza. Los de Baltar resolvieron en 5 minutos las dudas ante el Celanova.

Ficha del partido:

2-0

Portonovo - Sp- Celanova

PORTONOVO: Dadín, Juan Barbeito, Diego Abal, Eloy, Marcos, Jesús Barbeito, Pablo Lede (Charly, min. 62), Dieguito (Moncho, min. 82), Lezcano (Dani Abalo, min. 62), Brais (Mateo, min. 62) y Manu Ventín (Gael, min. 76).

SPORTING CELANOVA: Borja, Albertito (Xaco, min. 72), Manu, Mociño (Dorado, min. 46), Unai (Rizos, min. 79), Gallego, Hugo Pérez (Granja, min. 62), Blanco, Rivera, Flor (Baltar, min. 46) y Joni.

GOLES: 1-0, min. 20: Jesús Barbeito; 2-0, min. 25: Manu Ventín.