fútbol | Preferente Futgal

El Moaña prolonga la racha

Sorprende, con victoria en los últimos minutos, al Pontevedra B

Disputa del esférico, ayer, en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal. | Santos Álvarez

REDACCIÓN

Moaña

Importante victoria del Moaña, ayer, ante un rival de la zona alta, que permite a los locales seguir escalando posiciones.

El filial del Pontevedra llevó la iniciativa en los primeros 10 minutos. Los locales esperaban una contra armada tras un saque del portero Guille que llegó a Fraga. Ganó la posición a la defensa rival y sacó un tiro desde la esquina derecha que batió al meta Aitor. Hasta el descanso lo más destacado fue un tiro de Iker Escudero que paró Guille.

Tras la reanudación el Pontevedra B adelanta líneas y la recompensa llegó pronto, con un gol de cabeza de Matheus a la salida de un saque de esquina. El balón pasó bombeado por encima de la defensa y del portero local.

Llegó entonces el mejor momento del Pontevedra B, con varias paradas seguidas de Guille. El Moaña se defendió a la espera de un contragolpe. Chisco llevó peligro en tres remates de cabeza que se fueron alto. Sin embargo la victoria local llegó en el minuto 90, gracias a un pase de la muerte de Marche a Breixo que no perdonó.

