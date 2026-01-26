El Inter se escapa al aprovechar el tropiezo de sus rivales

En Italia, el viernes, el Inter descargó la presión sobre los demás. Desde su firme liderato, remarcado por el 6-2 con el que remontó al Pisa (a los 23 minutos caía por 0-2, con dos tantos de Stefano Moreo, pero al descanso ya había dado la vuelta al marcador y al final obtuvo un triunfo amplio con seis goleadores diferentes, entre ellos Lautaro Martínez), observó los duelos de la jornada: segundo contra cuarto y tercero contra quinto.

El resultado fue cinco puntos de ventaja ahora en la clasificación, dos más que hace una semana, por el empate del Milan con el Roma. El conjunto ‘rossonero’ se adelantó por medio de Koni de Winter a servicio de Luka Modric, pero Lorenzo Pellegrino empató de penalti a cuarto de hora del final (1-1).

A nueve puntos ya se queda el Nápoles, que fue goleado 3-0 por el Juventus. El equipo de Antonio Conte, que sólo ha ganado uno de sus últimos cinco duelos en la Serie A, fue doblegado por Jonathan David, Kenan Yildiz y Filip Kostic, aunque tampoco le sirvió aún a la ‘Vecchia Signora’ para superarlo en la tabla. El club celeste es cuarto, el ‘bianconero’ es quinto.

Aún insiste el Como en la Liga de Campeones, con una victoria por 6-0 contra el Torino, que lo propone como aspirante, a la estela de los cinco primeros de la clasificación, en la sexta plaza y con cinco puntos de renta sobre el séptimo, el Atalanta, que goleó al Parma (4-0).