Importante victoria del Porriño ante un rival directo

El Porriño Industrial sumó ayer una importante victoria en As Gaiandas frente al Lemos, en un fantástico partido de ambos equipos, situados en la zona de promoción. Miguel fue el gran protagonista del choque con dos goles y tarjeta roja. Había mucho en juego. El Lemos llegaba como tercer clasificado y el Porriño, quinto. A pesar de jugar en inferioridad, los locales lograron mantener la ventaja y sumar la segunda consecutiva.