Importante victoria del Porriño ante un rival directo
M. Alonso
O Porriño
El Porriño Industrial sumó ayer una importante victoria en As Gaiandas frente al Lemos, en un fantástico partido de ambos equipos, situados en la zona de promoción. Miguel fue el gran protagonista del choque con dos goles y tarjeta roja. Había mucho en juego. El Lemos llegaba como tercer clasificado y el Porriño, quinto. A pesar de jugar en inferioridad, los locales lograron mantener la ventaja y sumar la segunda consecutiva.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo