Hoey bate el récord del mundo de Kipketer de 800 en pista cubierta

Los estadounidenses Josh Hoey y Hobbs Kessler batieron en el Grand Prix New Balance de Boston los récords mundiales de pista cubierta de 800 y 2.000 metros, respectivamente, rebajando las mejores marcas mundiales que hasta ese momento tenían dos leyendas como el danés de origen keniano Wilson Kipketer y el etíope Kenenisa Bekele.

Hoey, de 26 años, paró el crono en 1:42.50, rebajando en diecisiete centésimas la anterior mejor marca mundial de 1:42.67 que poseía Kipketer desde los Mundiales bajo techo de París el 9 de marzo de 1997.

El estadounidense, que en 2025 se proclamó campeón del mundo de pista cubierta en Nanjing (China), ya avisó de sus intenciones el pasado año, cuando firmó 1:43.24, récord de su país.

La carrera de Boston, perteneciente al circuito oro de World Athletics, fue muy rápida, en parte por la condición de liebre que ejerció Jaxosn, hermano de Josh. Prueba de ello es que el segundo después de Hoey fue el polaco Filip Ostrowski, que, con 1:44.68, hizo marca personal. «Esto está lejos de ser el final del camino. De hecho estamos casi al principio así que estoy emocionado», dijo Hoey, que ya piensa en el futuro a medio plazo con los Mundiales de Pekín 2027 en el horizonte.

En el mismo certamen, otro estadounidense, Hobbs Kessler, medallista de bronce en los 1.500 metros de los Mundiales bajo techo de Nanjing en 2025, firmó un crono de 4:48.79 en los 2.000 metros, rebajando en un segundo y veinte centésimas la anterior mejor marca mundial de la historia en pista cubierta de 4:49.99 establecida por Kenenisa Bekele en 2007.