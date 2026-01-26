Los meses de reinado del «cacique»

¿Qué posibilidades hay de que un niño nacido en Perú, a los pies del volcán Misti llegue a ganar el torneo de Wimbledon? La historia de Alex Olmedo, que parece producto del realismo mágico que tan buenos ejemplos ha dado Sudamérica, arrancó en un club de tenis de Arequipa donde su padre, Salvador, se encargaba de limpiar las pistas para uso y disfrute de la clase alta de la ciudad. Tras cumplir los siete años Alex, al salir del colegio, se acercaba al lugar de trabajo de su padre para ganarse unas monedas como recogepelotas. Allí comenzó a encariñarse con el tenis y el resto vino solo. No le permitían jugar partidos individuales al no ser socio, pero cuando cambiaron de sede el club organizó un torneo abierto a toda la sociedad y se encontraron con la victoria de un chico de catorce años que en la final superó al campeón de Arequipa.

La noticia de su victoria llegó a oídos del presidente de la Federación Peruana que pidió un informe urgente sobre aquel muchacho salido de la nada. Le contaron que era duro e imaginativo, que su capacidad de mejora era inmensa y que nunca parecía ponerse nervioso. La Federación convenció a su familia para enviarle a Lima donde comenzó a jugar todos los días en diferentes clubes aunque sin un entrenador fijo. Moreno mejoraba a fuerza de enfrentarse a rivales que pedían cita con él. Nadie era capaz de vencerle y con solo dieciséis años Perú se le quedaba pequeño. Los responsables del tenis de su país, convencidos de que estaban ante un elegido, decidieron enviarle a Estados Unidos. Recaudaron una pequeña cantidad para el desplazamiento y le aseguraron una beca con la Universidad de Sur California. Sus padres lo vieron como una oportunidad única y él hizo la maleta para comenzar una nueva aventura.

Su llegada a Estados Unidos fue una odisea. Tardó días en llegar a Los Ángeles y cuando lo hizo, con la ayuda de terceras personas porque no sabía una palabra de inglés, descubrió que nadie en la USC sabía de su existencia, de su inmediata llegada o de las gestiones que había hecho la Federación Peruana. Alex Olmedo encontró ayuda gracias a Joe Cianci, que administraba una instalación pública para jugar al tenis donde también había bar y tienda. Jugaba cuando podía, trabajaba en el bar y por las noches dormía en el garaje. Al poco tiempo empezó a inscribirse en torneos por la zona y empezaron a correr noticias sobre un chico llegado desde Perú que tenía una habilidad fuera de lo normal con la raqueta. Después de ganar en Santa Mónica se planteó la posibilidad de jugar el Campeonato Junior del Sur de California. Perry Jones, responsable de la Federación Americana en ese estado, le negó la inscripción por no estar escolarizado como rezaban las normas. Y nadie respetaba como Jones las normas y los reglamentos. Era un tipo inflexible y estricto que se había ganado su fama por no dar nunca su brazo a torcer. Alex Moreno se encontró con la negativa aunque Jones sabía perfectamente de sus posibilidades porque ya lo había visto en acción.

Unas semanas después Olmedo logró una invitación para un torneo prestigioso en Los Angeles y el sorteo le deparó enfrentarse al australiano Lew Hoad, uno de los grandes tenistas del momento. El peruano se impuso y a la conclusión dos responsables de la Universidad del Sur de California se acercaron a él y le preguntaron: “¿Quieres estudiar en la USC”. Olmedo no pudo evitar una sonrisa ante la pregunta: “Para eso vine aquí”. Su expediente no daba para entrar en ese centro por lo que le enviaron al Modesto Junior Collegue, pero en solo unos meses ya había conseguido ganar los campeonatos universitarios superando a la propia USC. Sus compañeros comenzaron a llamarlo “El jefe” porque sus rasgos físicos recordaban a los de los nativos americanos. También se encontró en ese tiempo con otros sobrenombres como “el inca” que le dedicaban en tono despectivo algunos aficionados en las gradas.

Ya escolarizado y con todos los papeles en regla Olmedo inició una etapa en la que tuvo como gran protector a Perry Jones, el hombre que le había negado meses antes la inscripción en aquel campeonato junior. Él gestionó inscripciones en torneos relevantes para Olmedo y apuró para que finalmente entrase en la USC donde podía disfrutar de mejores instalaciones para crecer. En 1954 en Pensacola ganó su primer trofeo y la prensa peruana comenzó a llamarle “el cacique”. Fue cuatro años después cuando se produjo su gran momento. Jones fue elegido capitán del equipo americano de la Copa Davis. Estados Unidos no estaba precisamente en un momento estelar, sometido por los australianos de Laver y Emerson. En la búsqueda de alternativas a Jones se le ocurrió la posibilidad de seleccionar a Olmedo que a finales de 1958 había conquistado el Open USA en la categoría de dobles. Aquello obligaba a un ejercicio gigantesco de diplomacia internacional. Perú no participaba en la Copa Davis y por ahí no hubo resistencia aunque las consultas llegaron incluso al presidente. Olmedo también accedió aunque sabía que encontraría una poderosa oposición de los sectores más rancios de la sociedad americana. La prensa se puso mayoritariamente en contra del plan de Jones que necesitaba convencer a la USTA, la organización que gobierna el tenis mundial. Su argumento fue que sin Perú en competición y con cinco años residiendo en Estados Unidos, lo que le permitía pedir ya la doble nacionalidad, Olmedo podía ser elegible. Su poder de persuasión quedó en evidencia en aquella negociación porque la USTA dio su consentimiento.

Lo que vino después es difícil de creer. Estados Unidos superó a la Italia de Pietrangeli y en Brisbane, donde los australianos defendían su título, Alex Olmedo ganó sus tres partidos (los dos individuales y el doble) para devolver a Estados Unidos la Ensaladera. Fue el comienzo de unos meses increíbles porque en 1959 regresó a Australia para ganar su primer torneo de Grand Slam al vencer en la final a Neale Fraser y en verano arrolló a Rod Laver en la final de Wimbledon más corta de la historia (apenas 71 minutos). Pudo cerrar el año a lo grande con el Open USA pero se le escapó la final ante Fraser. Perú enloqueció con él. Cuando el calendario se lo permitió regresó a casa para ser recibido como un héroe, una multitud le acompañó en un par de exhibiciones a las que acudió con sus trofeos, incluida esa Copa Davis que realmente había ganado para otro país.

Pero su historia como número uno acabó pronto. Tenía 22 años y era imposible calcular dónde estaría su techo. Meses después aceptó la jugosa propuesta de Jack Kramer para formar parte del circuito profesional lo que le impedía jugar los torneos grandes que hasta la llegada de la era Open estaban restringidos a los amateur. No se arrepintió nunca. Tuvo la gloria que quiso y luego el dinero que necesitaba. Más adelante encontró un filón en enseñar a jugar al tenis en un club propiedad de un hotel de Beverly Hills a las principales estrellas del cine mundial.