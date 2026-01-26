El Gran Peña continúa creciendo

El Gran Peña sumó ayer en Barreiro ante el Antela la segunda victoria consecutiva, que le permite ganar en confianza y mejorar su posición en la tabla.

Ambos conjuntos llegaban muy igualados en la tabla, en una zona medio-baja de la tabla, a cierta distancia de los puestos de descenso, pero con necesidad de ampliar la diferencia de puntos. El equipo vigués salió concentrado e intenso desde el inicio y así las primeras acciones y los primeros disparos fueron de los locales. Lo intentó Ginto en el minuto 4 y la banda derecha del ataque local fue una autentica pesadilla para el Arteixo que no conseguía frenar a Marcos Fontán y Armada.

Pese al dominio los disparos eran escasos, aunque a partir del minuto 21 se multiplicaron las llegadas al área con oportunidades para Cellerino, Coira y Armada. Mientras, el Arteixo sólo pudo asustar en un córner rematado por Agulló un poco desviado. Así, hasta que en el minuto 43 llega el premio para los de Lavadores. Una buena acción personal de Cantero, que remata con una vaselina y pone el 1-0 para el Gran Peña.

En la segunda parte, el equipo vigués juega muy serio y con intensidad y deja sin opciones al Arteixo, que apenas puede llegar al área local. Así, Andrés, Iker y Cellerino pusieron en apuros a Hevia, que va solventando como puede, hasta el minuto 63, en el que hay un claro penalti sobre Cellerino. Lo lanza el propio jugador, pero el meta despeja y el rechace llegó al lanzador que ya no perdonó. 2-0.

Todavía quedaba media hora de juego y el Gran Peña no le permitió ni un resquicio al conjunto visitante, que no consiguió llegar con peligro a la meta defendida por Andrés. Así, la mejor ocasión en el tramo final fue para Armada, que en el último minuto se planta ante el portero del Arteixo y el lanzamiento se le va alto.

Así, el Gran Peña suma la segunda victoria consecutiva en Barreiro, que esta temporada estaba siendo su talón de Aquiles, pero con estos dos últimos partidos, en los que ganó con rotundidad y la portería a cero, el equipo gana confianza para esta segunda vuelta.

Con estos tres puntos, el Gran Peña se sitúa en la décima posición. Un puesto alejado de los puestos de play off, pero tal y como está la clasificación, la diferencia real es de tan solo tres puntos. Hay muchos equipos metidos en esa pelea, y muchos partidos por disputarse. Mantener la regularidad será fundamental a partir de este momento.