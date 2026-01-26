El Estradense levanta el vuelo

Gran victoria del Estradense en casa del Boiro por 1 a 2. Los goles de Hugo y Eduardo en dos minutos fueron suficiente para noquear a su rival.

El Estradense visitaba al Boiro en un duelo con mucho en juego, los locales quieren afianzarse en los puestos de playoff mientras que el Estradense necesitaba los tres puntos para volver a meterse en la pelea.

Los minutos pasaban sin ningún dominador claro, ambos demostraban mucha intensidad y se notaba que había mucho en juego aparte de los tres puntos.

El primer golpe llegaría al cuarto de hora de la segunda parte, Hugo lograría en el minuto 60 el primer tanto del encuentro para el Estradense y dejaba en desventaja al Boiro.

El partido se pondría de cara dos minutos después, Eduardo, que había entrado al descanso, lograría aumentar la ventaja en dos goles.

Los locales se quedarían con un jugador menos en el 75 tras la expulsión de Samuel. El Boiro seguía apretando en busca del gol que recortara distancias, y llegaría en el 87 gracias a Casais, pero no sería suficiente y los tres puntos se los llevan los visitantes.

Con estos tres puntos, el Estradense se queda a tres puntos de los playoffs y corta la racha de dos partidos sin ganar. El próximo partido será en el Municipal A Estrada contra el Cambados el fin de semana del 1 de febrero con el horario aún por determinar.

Noticias relacionadas

Con esta victoria, el Estradense se mete de lleno en la lucha por una plaza de play off de ascenso. Tras la victoria de hoy se coloca en novena posición a tan solo tres puntos de la última plaza. Todavía falta mucho, pero el equipo va por el buen camino para jugar la fase.