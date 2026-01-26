Fútbol | Tercera Federación
El Estradense levanta el vuelo
Sumaron un valioso triunfo en su visita al campo del Boiro | Hugo y Eduardo marcaron los goles en dos buenos minutos
Área 11
Gran victoria del Estradense en casa del Boiro por 1 a 2. Los goles de Hugo y Eduardo en dos minutos fueron suficiente para noquear a su rival.
El Estradense visitaba al Boiro en un duelo con mucho en juego, los locales quieren afianzarse en los puestos de playoff mientras que el Estradense necesitaba los tres puntos para volver a meterse en la pelea.
Los minutos pasaban sin ningún dominador claro, ambos demostraban mucha intensidad y se notaba que había mucho en juego aparte de los tres puntos.
El primer golpe llegaría al cuarto de hora de la segunda parte, Hugo lograría en el minuto 60 el primer tanto del encuentro para el Estradense y dejaba en desventaja al Boiro.
El partido se pondría de cara dos minutos después, Eduardo, que había entrado al descanso, lograría aumentar la ventaja en dos goles.
Los locales se quedarían con un jugador menos en el 75 tras la expulsión de Samuel. El Boiro seguía apretando en busca del gol que recortara distancias, y llegaría en el 87 gracias a Casais, pero no sería suficiente y los tres puntos se los llevan los visitantes.
Con estos tres puntos, el Estradense se queda a tres puntos de los playoffs y corta la racha de dos partidos sin ganar. El próximo partido será en el Municipal A Estrada contra el Cambados el fin de semana del 1 de febrero con el horario aún por determinar.
Con esta victoria, el Estradense se mete de lleno en la lucha por una plaza de play off de ascenso. Tras la victoria de hoy se coloca en novena posición a tan solo tres puntos de la última plaza. Todavía falta mucho, pero el equipo va por el buen camino para jugar la fase.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo