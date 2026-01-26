El empeño del Cambados choca con la eficacia del Somozas (0-1)

El Juventud de Cambados cayó en Burgáns ante un Somozas sólido, segundo clasificado, por 0-1 en un partido igualado y con pocas ocasiones. Todo ello en un partido en el que los acercamientos locales no encontraron los remates perseguidos.

Los de Pénjamo empezaron mejor, pero el rival fue ganando posesión y golpeó en el minuto 20: Juan Cambón culminó una transición tras una pérdida en tres cuartos que sorprendió al Cambados descolocado. David Conde evitó una derrota mayor con dos paradones, primero al propio Cambón y después a José Pérez en la segunda parte.

Tras el descanso, el Somozas se replegó en bloque bajo y defendió con orden ante un Cambados volcado, aunque sin remate claro. En el tramo final, los locales apretaron y se quejaron de una actuación arbitral que fue clave al no dejar la ley de la ventaja en una acción que apuntaba a un empata que nunca llegó.

Ficha del partido:

0-1

J. Cambados - Somozas

J. CAMBADOS: David Conde, Álex Fer, Fran, Tavares, Rodri, Seydou (Noel, min. 56), Anxo, Rancaño (André, min. 56), Diego Iglesias (Dieguito, min. 78), Gregor (Zalo, min. 78) y Tiko.

SOMOZAS: Iago Domínguez, Ivi Guerrero, Kike Vidal, Joel López, Álex Cabarcos (Asier, min. 71), Aldán, Lucas Fanego (José Pérez, min. 78), Óscar Varela, Bruno Bellas (David López, min. 71), Iñaki Leonardo y Juan Cambón (Pablo Ramos, min. 85).

GOLES: 0-1, min. 20: Juan Cambón.