Día tranquilo para el Atlético

De nuevo con un gol de Alexander Sorloth, como en cada uno de los siete puntos sumados en las tres jornadas jugadas de 2026, el Atlético de Madrid desató una victoria imprescindible contra el Mallorca, agrandada después por un tanto en propia puerta y una gran acción de Thiago Almada, para creer aún en que todo es posible en este campeonato, a la expectativa y a la estela del Barcelona y del Real Madrid.

El decimotercer triunfo consecutivo en el Metropolitano, diez seguidos en concreto en LaLiga, a la espera de su reacción como visitante, tan indispensable en las próximas fechas como lo fue el 3-0 de este domingo al conjunto balear, en otra pugna bien diferente, ocupado en la permanencia, de nuevo pendiente de la zona de descenso, sin un solo tiro entre los tres palos en toda la tarde.

Es el momento de Sorloth. Nunca había sido tanto titular, jamás se había sentido tan importante en el equipo, ni con tanta confianza propia y de su entrenador, que apuesta por fin de verdad por él. Su consolidación en el once no sólo responde a los goles (hubo otros tiempos en los que marcó tantos o más goles el pasado ejercicio cuando salía de suplente por estas fechas, pero no entró en la alineación tipo), sino a más cualidades.