El Choco rompe su racha a costa de la del Valladares

A Gándara acogía este domingo un encuentro entre dos equipos claramente en rachas contrapuestas. Un partido en el que el Valladares, que acumulaba cinco jornadas sin perder como local, con cuatro victorias y un empate, quería abrir hueco sobre el descenso y ahondar en el mal momento de un Choco que llegaba a este compromiso tras seis jornadas sin ganar (4 derrotas y 2 empates).

Pero sucedió todo lo contrario. Los redondelanos sacaron el máximo partido al tanto de Doni en la primera parte y sumaron tres puntos que, aunque no les permiten salir de momento de los puestos de descenso, sí suponen una importante inyección anímica y relanzar sus opciones de permanencia a costa, precisamente, de acercar al Valladares a esa pelea.

El encuentro tardó en arrancar porque de inicio no hubo ningún dominador claro. De hecho, las primeras oportunidades no llegaron hasta mediada esa primera parte.

El primero en avisar fue el Choco y lo hizo de forma contundente. Graña, tras una buena pared, se plantó solo ante Kevin para marcar pero el árbitro anuló el tanto a instancias de su asistente por fuera de juego.

El Valladares respondió con una llegada por banda izquierda de Peku, cuyo centro dejó de cara Totti para que Heber, con un acrobático remate de chilena, estrellase el balón en la escuadra cuando toda la grada celebraba ta el tanto.

Un gol que, sin embargo, llegó en la siguiente acción pero a favor del cuadro visitante. Fue en una buena internada por banda derecha de los visitantes, en la que consiguieron colocar un preciso balón atrás para que Doni, a placer, lograse el 0-1 con el que finalizaría la primera parte..

El Choco pudo aumentar su renta nada más reiniciarse el partido tras el intermedio pero Kevin lo evitón con una genial intervención a un remate a bocajarro de Garci.

Los visitantes tenían bien controlado un partido en el que apenas pasaba nada hasta que, con los cambios, el Valladares intentó un último arreón en la recta final. Pero a pesar de los intentos de Quique por banda, no llegó a generar claras ocasiones de gol más allá de un disparo suyo que se marchó alto.