El Céltiga se niega a caer y empata sobre la bocina (1-1)

El Céltiga rescató un empate en A Illa cuando el partido ya se iba por el desagüe. Arnosi, convertido en delantero por necesidad, firmó en el minuto 94 un tanto que premió la fe isleña y castigó la falta de colmillo del Atlético Montañeros, ganador durante 92 minutos tras adelantarse casi sin despeinarse.

El encuentro se torció nada más arrancar. En una jugada larga, el balón cayó a la espalda de la zaga local y Antón salió fuera del área para resolver, pero dudó en el bote y Jorge Cano no perdonó la indecisión. Solo iban dos minutos y el escenario ya era otro con el 0-1. A partir de ahí, los coruñeses sostuvieron su ventaja con una presión alta constante que obligó al Céltiga a tener que jugar lejos de la portería de Marcos.

A los de Luis Carro les estaba costando enlazar pases, aunque con el paso de los minutos y la bajada de energía visitante, la conexión con Julio Rey empezó a aclarar el panorama ofensivo de los de A Illa, más capaces de encontrar espacios sobre los que progresar.

El tramo final del primer tiempo dejó la mejor ocasión local, un centro desde la izquierda y un remate de Óscar que se estrelló en el poste, con el balón paseándose por la línea antes de salir. También el Montañeros rozó el 0-2 en un cabezazo y varias transiciones mal finalizadas.

El Céltiga no tuvo fácil superar la presión de los coruñeses. / Iñaki Abella

Tras el descanso, Jairo Arias refrescó a su equipo con dos cambios y mantuvo el plan, incluso con una oportunidad clarísima salvada por Arnosi en un cruce providencial. La reacción rojiblanca llegó con las rotaciones: más profundidad por bandas, más centros y más presencia en el área.

Ya en el descuento, Julio Rey colgó un balón, Adri Rodríguez peinó y Arnosi controló, con sangre fría, para empujar el 1-1 y lograr un punto de oro para seguir con opciones en la apretada pelea por la zona alta.

Ficha del partido:

1-1

Céltiga - Atl. Montañeros

CÉLTIGA: Antón, Santi Figueroa (Marcos Blanco, min. 75), Rubi Casás, Arnosi, Álex Rodriguez, Óscar (Pedro Delgado, min. 85), Julio Rey, Anxo (Nico, min. 65), Guille (Giráldez, min. 65), Sobrido y Adri Rodríguez.

ATLÉTICO MONTAÑEROS: Marcos, Achore (Diego, min. 46), Samu Rey (Longueira, min. 46), Iago López, Pedro, Unai, Balsa, Jorge Otero (David Carreira, min. 78), Dani Fernández, Jorge Cano (Ogando, min. 58) y Juan de Dora (Pape, min. 71).

GOLES: 0-1, min. 2: Cano; 1-1, min. 94: Arnosi.