Cara y cruz para los equipos ourensanos de Primera y Segunda Federación, en los partidos disputados en la tarde de ayer.

En Primera RFEF, el Ourense CF jugaba su partido en el exilio de Monforte. Las obras del campo de O Couto llevaron al equipo s buscar un terreno alternativo, encontrando todas las facilidades en el campo de A Pinguela.

Recibían a un Cacereño que llegaba con el agua al cuello, en puestos de descenso y con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos en juego.

El partido comenzó con un equipo ourensano que quiso llevar el peso del encuentro, presionando muy arriba a los extremeños. El problema era que las llegadas no se finalizaban, ya que la falta de puntería ante el guardameta visitante era evidente.

Con el paso de los minutos el choque se fue igualando. El Cacereño aprovechó un robo para montar una contra y sorprender a Álvaro, que nada puedo hacer por evitar el tanto. Corría el minuto treinta y ocho, y todavía quedaban muchos minutos por delante.

Tras el paso por los vestuarios, el Ourense CF fue poco a poco haciéndose con el control del partido. En los minutos finales, el acoso fue total, pero entre la falla de puntería, y el acierto del portero extremeño Diego Nieves, el gol del empate no llegó. El Ourense CF se queda en la décimo quinta posición, con tres puntos de ventaja sobre el descenso.

Las buenas noticias llegaban desde los Anexos de Zorrilla, en donde la UD Ourense se llevaba los tres puntos ante el Valladolid Promesas. Los pucelanos se adelantaron en el marcador a los veintisiete minutos. La UD reaccionó bien, y a los cinco minutos lograban igualar el encuentro por mediación de Champi desde la línea de penalti.

Tras el paso por los vestuarios, la UD Ourense se mostraba mucho más segura sobre el terreno de juego, y en el minutos cincuenta y siete le daba la vuelta al partido con el gol de Rufo. Las cosas rodaban a la perfección, y quince minutos más tarde ampliaban su ventaja en el marcador con el gol de Hugo.

Noticias relacionadas

Los pucelanos le metieron emoción al partido al reducir distancias a pocos menos de quince minutos para el final, pero por fortuna el marcador no se movió.