Buen triunfo del Alondras

Triunfo de prestigio del Alondras, ante uno de los mejores equipos de la categoría. Los cangueses fueron justos vencedores en un uno de sus mejores partidos de la temporada. El Racing Villalbés, segundo en la clasificación, se vio superado en todo momento por un grab Alondras.

Desde un principio los rojiblancos se hicieron dueño en todas las faceta del juego. Posesión con profundidad, agresividad en la recuperación y una buena cantidad de llegadas al área rival, esos fueron los argumentos del Alondras durante los noventa minutos. Los lucense, apostaron por la prudencia y mantuvieron un bloque bajo y ordenado.

Los de O Morrazo llegaban continuamente a zonas peligrosas, con el único pero de no finiquitar o decidir bien en el último momento. Martín Rafael en dos ocasiones por muy poco no logró a acertar con sus remates por muy poco. Guille a punto estuvo de sorprender a Santomé bajo palos con un disparo envenenado, que sacaba el guardameta visitante en última instancia.

El único peligro del Villalbés llegaban a poco de finalizar la primera mitad, en dos acciones a balón parado. Siguió acosando a su rival en la segunda parte, nada mas reanudarse el partido un centro envenenado de Guille no encontraba rematador. Instantes después Yelco algo forzado se plantaba delante de Santomé sin premio.

Ese premio llegó pasada la hora de juego, con el gol de Abel después de varios disparos frustrados por la defensa visitante. Bien merecido tenía el tanto el conjunto local. Intentó algo tarde el Racing ir a por el gol del empate, ante un Alondras que se defendió bien y que incluso pudo sentenciar en dos contras muy claras.

Al final segunda victoria consecutiva para los de Cangas, que siguen sin perder de vista los puestos de play off. El Alondras se coloca en la lucha por los puestos de play off.