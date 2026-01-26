El Atios ya solo mira al ascenso

Sigue imparable el Atios, consolidando su liderazgo en el grupo 2 de la Preferente Gallega, con un nuevo triunfo en casa ante el Antela, equipo de la zona alta de la tabla clasificatoria, que tuvo en su portero a su mejor jugador. El equipo local, que ganó con claridad, erró dos penaltis a favor.

El Atios salió a por el partido desde el inicio, aunque hubo que esperar al minuto 30, para encontrar la primera gran acción a favor de los locales. Tras un espléndido control, Rubén Domínguez se queda solo ante Bruno Pio, que logra despejar el balón e impedir el tanto local.

El Atios siguió presionando en el medio campo para robar arriba y así llegaban las ocasiones. Como podía, el Antela resistía el acoso constante del equipo de Hugo González, hasta que en el minuto 33 Cristian consiguió abrir el marcador en un remate de cabeza (1-0). Y así se llegó al descanso.

Nada cambió en la reanudación. El conjunto local salió lanzado en busca de la sentencia y en el minuto 48, el colegiado Daniel Rodríguez señaló penalti a favor de los locales. Lanzó Cristian y acertó Bruno Pio deteniéndolo. Poco después, minuto 56, nuevo duelo con los mismos protagonistas, y se vuelve a lucir el meta visitante

Cerca del 70, llegó el segundo tanto de los de Porriño, al recoger un balón en la frontal Pedrito y sorprender con un buen lanzamiento. El segundo tanto daba tranquilidad a los locales, ya que a pesar del dominio absoluto la distancia era mínima. Ya en el tiempo de descuento, nuevo penalti a favor del Atios que lanza Matthew a las nubes.

Los porriñeses se mantienen en los más alto de la clasificación, con seis puntos de ventaja sobr el Lemos, que es segundo.