El Alertanavia encadena su cuarta derrota

El Alertanavia no levanta cabeza. Los vigueses sumaron su cuarta derrota seguida ante el Beluso, en un encuentro que se presentaba como una buena oportunidad para romper la racha ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

Después de una primera mitad sin ocasiones claras, los visitantes se adelantaron en el inicio de la segunda gracias a un penalti y sentenciaron con dos tantos casi consecutivos al aprovechar un regalo de la defensa local y una buena llegada por banda derecha.