El Alavés encarece la permanencia

El Alavés asomó la cabeza a costa de un pobre Betis, al que superó por 2-1 en un partido muy serio en el que arrinconó a los béticos. Los dos goles llegaron en circunstancias similares, a los pocos minutos de poner el balón en juego desde el centro del campo. Carlos Vicente lo hizo a los tres minutos y Toni Martínez se impuso de cabeza a los dos minutos de la segunda parte. Abde recortó distancias en el último minuto, pero era demasiado tarde. El Betis sumó por primera vez en la temporada dos derrotas consecutivas después caer en la Liga Europa, mientras que el Glorioso recuperó el pulso y volvió a ganar en liga mes y medio después.

Los albiazules salieron en tromba y obtuvieron el premio muy pronto. Carlos Vicente recogió un buen pase de Lucas Boyé para introducirlo sin oposición en la portería de un Betis al que le costó asentarse. A la media hora, el VAR tuvo que entrar para corregir al árbitro, que había señalado penalti de Nahuel Tenaglia sobre Abde.

El Alavés volvió a golpear tras el descanso. Toni Martínez cabeceó un buen pase de Pablo Ibáñez, que recogió un rechace en otra buena llegada de Carlos Vicente. No tardó en reaccionar Pellegrini con un triple cambio en busca de una reacción de su equipo, pero las sustituciones no surtieron efecto.

El Betis se volcó en una recta final en la que debutó Iván Corralejo. En el epílogo recortó distancia el Betis con un gol de Abde e incluso tuvo un último ataque en el que intentó rematar Pau López en un libre indirecto, pero la victoria se quedó en la capital vasca.