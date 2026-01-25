El Vigo se pega un batacazo en el derbi gallego

El Club Vigo mantiene la sexta posición de la tabla, pese a caer ayer en el derbi gallego frente al Emeve lucense, que se mostró mucho más motivado. El mal partido de Kocuara, el único extranjero del Vigo, obligó a Diego Taboada a retirarlo de la pista, dando minutos a los jugadores junior y a los pocos senior que estaban en el banquillo.

Los vigueses siguen viviendo de las rentas de su buena primera vuelta, pero la versión de aquel equipo que llegó a liderar la tabla nada tiene que ver con la actual.

El primer set comenzó con empates en el marcador que auguraban cierta igualdad, pero la mala defensa del Vigo permitió a los lucenses destacarse en el marcador. Los posteriores errores en el saque ampliaron la renta de los lucenses, que se mostraron muy superiores en todos los órdenes del juego a lo largo de todo el partido.

El guion del encuentro no cambió en el segundo parcial, aunque en esta ocasión el Emeve comenzó mucho antes a distanciarse en el marcador, hasta hacer de la remontada una misión imposible. Los locales se permitieron el lujo de jugar todo el set muy relajados, con muy buenas prestaciones en la pista, hasta el punto de ridiculizar a los de Taboada con una ventaja de 11 puntos al final de esta segunda manga.

Noticias relacionadas

El tercer set fue muy similar a los anteriores. Los vigueses entraron con energía, pero acabaron tirando este buen trabajo por la borda. La sensación del partido es que muchos de los jugadores de Taboada dan ya por amortizada la temporada.