El Valencia gana al Espanyol con un penalti en el descuento

El Valencia se empeñó ayer en ganar a Espanyol y acabó por lograrlo con un discutido penalti de Largie Ramazani (3-2) ya en el descuento que dejó sin premio al equipo catalán después de que neutralizara los tantos de Hugo Duro y de Eray Cömert por medio de Ramón Terrats y de Urko González de Zárate y que supuso la segunda victoria seguida de los de Carlos Corberán, algo que no había pasado en toda la campaña.

Sevilla-Athletic

Por su parte, el Sevilla también vio mejorada su situación tras ganar al Athletic de Bilbao en el Pizjuán (2-1) en un partido resuelto también gracias a un penalti que anotó Adams en el segundo tiempo después de que Navarro adelantase a los vascos y Peque igualase poco antes del descanso.

Rayo-Osasuna

Por último, Osasuna, con goles del croata Ante Budimir en la primera parte y en propia meta del neerlandés Jozhua Vertrouwd, tras una gran jugada de Víctor Muñoz, y Asier Osambela en el tiempo añadido de la segunda parte, ganó en Vallecas al Rayo.