Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaRobots Rural GaliciaPisos Turísticos VigoPrimer dron gallegoJoven Cangas apuñaladoVictorias Celta
instagramlinkedin

El Valencia gana al Espanyol con un penalti en el descuento

REDACCIÓN

Vigo

El Valencia se empeñó ayer en ganar a Espanyol y acabó por lograrlo con un discutido penalti de Largie Ramazani (3-2) ya en el descuento que dejó sin premio al equipo catalán después de que neutralizara los tantos de Hugo Duro y de Eray Cömert por medio de Ramón Terrats y de Urko González de Zárate y que supuso la segunda victoria seguida de los de Carlos Corberán, algo que no había pasado en toda la campaña.

Sevilla-Athletic

Por su parte, el Sevilla también vio mejorada su situación tras ganar al Athletic de Bilbao en el Pizjuán (2-1) en un partido resuelto también gracias a un penalti que anotó Adams en el segundo tiempo después de que Navarro adelantase a los vascos y Peque igualase poco antes del descanso.

Rayo-Osasuna

Noticias relacionadas

Por último, Osasuna, con goles del croata Ante Budimir en la primera parte y en propia meta del neerlandés Jozhua Vertrouwd, tras una gran jugada de Víctor Muñoz, y Asier Osambela en el tiempo añadido de la segunda parte, ganó en Vallecas al Rayo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents